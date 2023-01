Dimanche, l’arbitre du match Maroc – Soudan a constaté l’absence, sur le terrain du stade Chahid Hamlaoui, des « Lions de l’Atlas » et sifflé la fin de la partie déclarant une victoire par forfait (3-0) des Soudanais dans le groupe ‘’D‘’ du CHAN-2022.

Les Marocains ont décidé, pour des raisons politico-sportives, de ne pas venir défendre leur couronne continentale. Eux qui sont double-tenants du titre. Et même si la Fédération royale marocaine de football (FRMF) essaye, par tous les moyens, d’amortir le préjudice de sa démarche, on peut -d’ores et déjà- penser que, pour la course à l’organisation de la CAN-2025, l’instance fédérale a concédé beaucoup de points dans ce bras de fer perdu face à l’Algérie.

Par Mohamed Touileb

Le ton et la tension montent. La FRMF a fait de nombreux communiqués ces derniers jours concernant la compétition africaine des footballeurs locaux. Du chantage pour venir en Algérie à cette charge à l’endroit de la CAF concernant les événements à la cérémonie d’ouverture en passant par l’annonce du boycott, les Marocains n’ont pas cessé leurs manœuvres visant à gâcher l’événement.

En tout cas, la CAF a réagi dimanche et a publié une note sur son site officiel. « Selon ses Statuts et Règlements et ceux de la FIFA, la Confédération Africaine de Football (« CAF ») doit s’abstenir de s’impliquer dans la politique et rester neutre sur les questions de nature politique. La CAF a été informée de certaines déclarations politiques émises lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations (« CHAN ») TotalEnergies Algérie 2022 le vendredi 13 janvier 2023 à Alger », rappelle l’instance confédérale.



La CAF veut rester en dehors conflit politique

Par ailleurs, en ce qui concerne les propos de Zwelivelile Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, qui a déclaré son soutien pour l’indépendance du Sahara-Occidental, la structure gérée par Patrice Motsepe a indiqué que « ces déclarations politiques ne sont pas celles de la CAF et ne reflètent ni un point de vue ou une opinion de la CAF en tant qu’organisation politiquement neutre ». En outre, elle a fait part de son intention de « mener des investigations pour établir si et dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d’ouverture du CHAN TotalEnergies Algérie 2022 violent les Statuts et Règlements de la CAF et de la FIFA. Elle fera part de ses conclusions en temps opportun ».

Toutefois, dans les derniers événements en marge du CHAN-2022, le fait principal reste le retrait de dernière minute du Maroc. Cette démarche visait clairement à gâcher un rendez-vous sur lequel la CAF a mis l’accent pour souligner son importance. Le CHAN avait tout d’un challenge sportif en péril. Mais l’Algérie a tout fait pour lui redonner un nouveau souffle et une meilleure dimension en offrant les meilleures commodités.



Un préjudice pour la CAN-2025

Et cette volte-face devrait être sanctionnée. Le règlement de la Confédération africaine de football (CAF) est à charge pour la FRMF. En effet, dans l’article 80 du chapitre 34 du règlement des compétitions, il est indiqué qu’« un forfait déclaré moins de vingt jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera outre la perte du droit d’entrée, une amende de cent cinquante mille (150.000) dollars US ainsi que la suspension de l’association concernée pour les deux éditions suivantes du Championnat d’Afrique des Nations ».

Ces lourdes sanctions sont effectives « sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d’organisation de la CAF ». Concrètement, rien n’empêchait les Marocains de compéter. Et Patrice Motsepe, patron de la CAF, le sait pertinemment puisqu’il a pu savoir que les Autorités algériennes ont montré leur prédisposition à recevoir les voisins sous certaines conditions qui relèvent de la souveraineté.

Aussi, on peut se douter que cet épisode donne les faveurs à l’Algérie dans le concours pour abriter la CAN-2025. Si le Maroc avait clairement l’avantage au niveau du lobbying interne, le CHAN-2022 a fait gagner des points à l’Algérie qui a prouvé qu’elle tenait plus à booster l’image du foot en Afrique. Et ce en offrant ce qui sera certainement la meilleure édition du CHAN. Un opus-2022 qui n’a rien à envier aux précédentes séquences de la CAN en termes de moyens mis à disposition. Remporter le statut d’hôte de la CAN-2025 ne serait qu’une question de temps pour l’Algérie. n