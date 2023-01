La Confédération africaine de football (CAF), par le biais de sa Direction de la Compétition, a signifié son accord concernant l’international algérien Ahmed Kendouci afin qu’il poursuit sa participation au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-TotalEnergies – Algérie 2022), a indiqué hier la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

«Dans un courrier signé par Samson Adamu, Directeur de la Compétition de la CAF, sur le cas du transfert des joueurs évoluant au CHAN durant le tournoi. La direction a précisé que l’un des objectifs principaux de la création du Championnat d’Afrique des Nations est la promotion des joueurs locaux et des associations de football africaines, qui doivent être soutenus pour l’avancée de leurs carrières et projets», a précisé la FAF.



Al-Ahly SC l’a laissé à disposition

Interpelée par différentes associations et clubs africains pour savoir si, dans l’éventualité où un joueur serait transféré à un club non local durant le CHAN, il pourrait continuer de participer au CHAN, la CAF a soumis la question à sa Commission d’Organisation du CHAN qui a retenu que : Durant la période d’enregistrement et jusqu’au début du CHAN, un joueur doit absolument être enregistré dans un club local.

La Commission d’Organisation du Championnat d’Afrique des Nations a décidé qu’un joueur enregistré dans un club local avant le début du CHAN est qualifié pour participer au CHAN et il reste éligible pour les matches du CHAN même s’il est transféré à un club non-local après le début de la compétition.

Le milieu offensif de l’ES Sétif (Ligue 1/ Algérie), Ahmed Kendouci s’est engagé officiellement pour trois ans, avec la formation égyptienne d’Al Ahly du Caire. Le président du conseil d’administration de l’ESS Abdelhakim Serrar et le représentant du président du club égyptien ont signé l’accord du transfert. Son nouveau club, Al-Ahly du Caire avait indiqué sur page Facebook que l’international algérien avait été autorisé à poursuivre son parcours avec les Verts durant la CHAN-2022.

