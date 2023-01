L’entraîneur de la sélection du Ghana des locaux, Annor Walker, a affirmé mercredi à Constantine que son équipe est prête pour montrer le véritable niveau des Black Stars et gagner le match contre le Soudan, ce soir à 20h00 au stade chahid Hamlaoui pour le compte de la 2ème journée du groupe C du Championnat d’Afrique des Nations CHAN 2022 (reporté à 2023).

Dans une conférence de presse animée à la salle de conférence du stade chahid Hamlaoui, le même technicien a assuré que ses joueurs sont prêts pour ce match et mesurent bien l’importance de la victoire et la responsabilité qu’il portent, affirmant qu’ils se donneront à fond sur le terrain».

Battu par le Madagascar (0-1) lors de la première journée, les Ghanéen sont condamnés à s’imposer contre le Soudan pour éviter une élimination précoce. «Nous nous sommes bien préparés pour la rencontre du Soudan après avoir tiré les leçons de notre défaite lors du match précédent contre le Madagascar» a-t-il ajouté.

Corriger les erreurs

Le coach ghanéen a également souligné que le Soudan «dispose d’une équipe forte et notre staff technique a bien étudié sa façon de jouer et ne reste plus qu’à mettre en œuvre tout cela sur le terrain». L’entraineur des Blacks Stars a indiqué en outre «avoir analysé le premier match et œuvrer à corriger les erreurs commises en se concentrant sur la préparation psychologique des joueurs pour garder confiance en soi».

Le joueur David Abagna Sandan a assuré de son côté que ses camarades apparaitront avec un niveau différent de celui affiché au premier match et feront montre d’une combativité supérieure mettant derrière eux leur échec face au Madagascar. Il a également souligné que «l’entraineur a apporté des changements au jeu et nous nous sommes préparés à leur mise en œuvre le jour du matchpour empocher les trois points de la victoire». n

