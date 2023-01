Les «Lions indomptables» du Cameroun ont réussi l’essentiel en remportant le premier match du groupe E, lundi soir, au stade Miloud-Hadefi pour le compte de la phase de poules du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qu’abrite l’Algérie du 13 janvier au 4 février.

Les deux antagonistes ont trouvé du mal pour prendre, chacun à son profit, les commandes du jeu en première mi-temps marqué par des débats équilibrés, même si les Camerounais ont légèrement dominé leur adversaire du jour. Cette légère domination s’est traduite par au moins deux occasions franches mais sans qu’elles ne soient concrétisées. Et si les ‘’Lions indomptables’’ se sont montrés aussi impuissants, c’est aussi en raison du plan de jeu adopté par l’adversaire qui défendait à partir du milieu de terrain, tout en guettant la moindre occasion pour porter le danger devant. Le rapport de force va néanmoins pencher en faveur des Camerounais en deuxième période. Laquelle période qu’ils ont débuté en force parvenant à assiéger le camp adverse.

Mbekele s’illustre

La domination des poulains d’Alioum Saidou va payer à la 62’ au prix d’une belle reprise de tête de Mbekele, la ‘’star’’ des Lions indomptables, qui vient de participer au Mondial Qatari avec la sélection A de son pays. Les Camerounais auraient pu se mettre à l’abri six minutes après cette réalisation, mais Ramses Donfack a raté lamentablement devant une cage vide.

Cela a donné l’occasion aux ‘’Diables rouges’’ pour revenir dans la partie et imposer leur domination dans les dernières minutes de la partie, mais en vain. Cette première victoire du Cameroun met cette sélection dans une position confortable pour passer au prochain tour, en attendant le deuxième match du groupe, composé de trois formations, prévu le 20 en cours entre le Congo et le Niger, exempt lors de cette journée.

