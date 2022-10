Son départ du Stade Brestois 29 acté et digéré, Youcef Belaïli devra vite se trouver un nouveau challenge qui lui permettra de rebondir. Proposé à des clubs du Golfe et du Maghreb, l’enfant terrible d’El Bahia pourrait, selon plusieurs sources d’information, effectuer son « comeback » dans le championnat algérien. La perspective de jouer le CHAN-2022 en serait le stimulant.

Et si Youcef Belaïli rejouait en Algérie ? L’idée est loin d’être farfelue. A en croire des sources fiables, l’international algérien étudierait franchement la perspective de signer pour un ténor de la Ligue 1 algérienne. Et ce n’est pas tant un retour au pays qui motiverait ce choix jusqu’ici invraisemblable, mais plutôt la perspective de jouer le CHAN avec l’Algérie.

En effet, l’idée semble plaire à l’Oranais qui a besoin de tourner la page brestoise et faire oublier ses incessantes frasques en dehors des terrains. Rééditer l’exploit de la coupe arabe FIFA Qatar-2021 lors du prochain CHAN avec l’Algérie intéresserait au plus haut point l’ailier des Verts.



L’éventualité de jouer la Champions League

Certaines sources d’information l’envoient au MCA ou au CRB, les deux seuls clubs algériens en mesure actuellement de l’accueillir. Mais comme le mercato en Algérie a clos son barnum depuis longtemps, seule une dérogation de la FAF lui permettrait de signer en Algérie. Concernant le MC Alger, le club n’est pas qualifié à une coupe africaine et la Sonatrach devrait accorder une rallonge financière au Doyen pour s’offrir Belaïli. Ce qui parait peu probable.

En revanche, le CR Belouizdad qui rêve d’accrocher la Ligue des Champions africaine à son palmarès pourrait se permettre une telle folie. Également géré par une puissante entreprise publique, en l’occurrence le groupe Madar, le « Chabab » pourrait aisément tenter le coup. Affaire à suivre.

Paru dans lagazettedufennec.com

