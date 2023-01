La sélection nationale libyenne a quitté le Championnat d’Afrique des nations des locaux CHAN2022 avec une large victoire sur l’Ethiopie (3-1) durant la soirée de samedi au stade 19 mai 195- d’Annaba pour le compte de la 3è journée du groupe A de cette compétition continentale organisée par l’Algérie du 13 janvier au 4 février.

En dépit de leur élimination, cette victoire ‘’psychologique’’ permet aux Chevaliers de la Méditerranée de conserver leur confiance pour entamer de pied ferme les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations.

Saltou a brillé

L’Ethiopie a pourtant montré en début de première mi-temps un engagement offensif mettant la pression sur les libyens qui ont défendu obstinément leur zone amenant même leur gardien Muad Allafi à jouer le rôle d’ultime défenseur. A la 34’, cette pression amène l’arbitre N’kounkou après recours au VAR à siffler suite à un tacle d’Aboulqassim Rajab sur le milieu de terrain éthiopien un pénalty que Panom se charge de transformer en but.

Les Chevaliers réagissent à peine 6’ après et Saltou sert au terme d’un travail collectif le ballon à Abu Arqoub qui parvient à égaliser avec un tir du dehors de la zone d’opération adverse. Le champion du CHAN 2014 montre de nouveau son orgueil à la 50’ avec une lancée d’Omar Alkhja dont le tir est repoussé par la transversale puis le gardien avant d’être redirigé vers les filets par Alabasi sans surveillance.

Les libyens creusent encore l’écart à la 78’ par un tir un parable de Saltou reprenant un ballon d’Elmounir qu’il a reçu d’Elabasi au terme d’un beau travail individuel. A l’issue de ce résultat la Libye (3 points) et l’Ethiopie (1 point) sont éliminées du CHAN 2022, alors que l’Algérie et le Mozambique sont qualifiés en quarts de finale. n

Articles similaires