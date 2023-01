Les trois invités surprises aux quarts de finale du 7e Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier-4 février) : le Niger, la Mauritanie, et Madagascar, tenteront de poursuivre leur bonhomme de chemin, en visant une qualification historique pour le dernier carré. Pour leur première participation à cette compétition, les «Barea» malgaches ont créé la sensation en s’extirpant de la phase de poules, grâce à leur éclatante victoire lundi face au Soudan (3-0). Les joueurs du sélectionneur Romuald Rakotondrabe affronteront en quart de finale le Mozambique, 2e du groupe A derrière l’Algérie, dans un derby de la zone COSAFA (Afrique australe, NDLR) qui s’annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Madagascar partira légèrement favori, puisque les statistiques plaident en sa faveur. Les Malgaches, invaincus dans ce tournoi, ont marqué cinq buts, tandis que leur défense a été prise à défaut qu’une seule fois. Les deux attaquants malgaches Razafidranaivo et Randriantsiferana, occupent conjointement la tête du classement des buteurs, en compagnie de Mahious (Algérie), Dilson (Angola), et Saltou (Libye), avec deux buts chacun. Le Mozambique, auteur le 17 janvier de son premier succès dans l’histoire de ses participations au CHAN, face à la Libye (3-2), aura à cœur de poursuivre son aventure, même si sa mission s’annonce difficile face à une équipe malgache euphorique. Logés respectivement dans les poules D et E, la Mauritanie et le Niger, ont frappé un grand un coup en éliminant deux équipes réputées sur le plan continental : le Mali et le Cameroun. Lors de la 3e et dernière journée de leurs groupes respectifs, la Mauritanie s’est imposée face au Mali (1-0), alors que le Niger a battu le Cameroun, sur le même score. La Mauritanie et le Niger défieront en quarts de finale respectivement le Sénégal et le Ghana, deux sérieux prétendants au sacre final. Les «Mourabitounes» et les «Lions de la Teranga» devront puiser dans leur ressources pour espérer passer ce cap, et forcer encore l’admiration. Même si le Sénégal et le Ghana bénéficieront de la faveur des pronostics, il n’en de demeure pas moins que Mauritaniens et Nigériens sont animés de la même envie et détermination pour créer la sensation et s’inviter encore en demi-finales. <

