Désormais, l’équipe nationale A’ n’est qu’à deux marches d’une éventuelle consécration au CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) qui se déroule sur nos terres. Aujourd’hui, nos locaux passeront un nouveau test et tenteront de rallier la finale du tournoi. Pour cela, il faudra se défaire d’une surprenante sélection du Niger. Le duel est prévu au stade Miloud Hadefi (Oran) à partir de 17h00 et les «Verts» sont déterminés à poursuivre leur marche en avant.

Par Mohamed Touileb

Certes, après 4 sorties, l’EN A’ ne s’est toujours pas montrée spectaculaire dans l’épreuve continentale. En témoigne la qualification, sur le fil et avec le plus petit des écarts grâce à un but tardif, acquise au détriment de la Côte d’Ivoire lors du quart de finale joué vendredi. Mais, même si l’attaque ne semble pas tourner à plein régime et manque de réalisme, la défense fait parfaitement le boulot.

Et sur cet aspect que l’explication d’aujourd’hui contre les Nigériens pourrait se jouer. En effet, la MENA est tout aussi hermétique qu’«El-Khadra» puisqu’elle n’a jamais craqué dans le tournoi même s’elle n’a eu que 3 matchs à jouer car elle a évolué dans un groupe de 3 prétendants lors du premier tour.



Une «bonne équipe» en face

Aussi, le Niger est à redouter même si l’Algérie l’a battu (2-0) en amical avant le CHAH-2022 lors du stage de préparation à Tabarka (Tunisie) en décembre. Pour ce soir, l’enjeu sera tout autre avec un ticket en finale qui sera mis en jeu sur la pelouse du stade Miloud Hadefi (Oran). Dès lors, les «Fennecs» savent qu’ils ne doivent pas prendre ce rendez-vous, crucial dans la course vers la consécration, à la légère.

D’ailleurs, Aymen Mahious, qui a marqué 3 des 4 réalisations Dz dans ce challenge pour être le co-meilleur buteur du CHAN-2022 avec, Koloina Raza (Madagascar), assure qu’«on est conscients qu’on va affronter une bonne équipe du Niger, et surtout une défense solide, mais je suis persuadé qu’on va trouver la faille pour leur marquer». Évidemment, l’Usmiste aura pour mission de faire sauter le solide verrou du Niger lequel essaiera aussi de battre Farid Chaâl qui va suppléer Alexis Guendouz dans les bois. Ce dernier a écopé d’un rouge face aux Ivoiriens et devra purger un match ferme de suspension.

Même 1 but à 0, Bougherra prend

De son côté, le sélectionneur Madjid Bougherra s’attend à «un match difficile face à un adversaire qui met beaucoup d’impact et d’engagement. Même si on doit gagner 1 but à 0, je prendrais». Aussi, le chef de la barre technique demandé le «soutien du public qui sera le joueur numéro 12 et ça sera très important pour nous».

A El-Bahia, les camarades de Belaïd disputeront leur premier match loin de Baraki dans ce CHAN-2022. Mais ils connaissent déjà l’antre oranais parce qu’ils ont déjà joué là-bas en amical. Aussi, ils pourront compter sur le soutien du public qui se rendra en masse pour les encourager afin de prolonger l’aventure.

L’écrin footballistique devrait être plein puisque tous les billets ont été écoulés pour cette explication.

Aux protégés de «Bouggy» de se surpasser pour fêter la victoire et la qualif’ avec le public d’Oran. Pour clore, on notera que le Sénégal et le Madagascar s’expliqueront dans la deuxième demi-finale. Le duel se tiendra au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger) à partir de 20h00.