Le milieu de terrain international algérien Adlène Guedioura, laissé libre par son ancien club, Al-Gharrafa, s’est engagé pour une saison avec Sheffield United, a annoncé sur Twitter le club pensionnaire de la deuxième division anglaise de football.

«Guedioura est avec nous. C’est un joueur positif dans le vestiaire et qui connait très bien notre championnat. Il a été champion d’Afrique avec l’Algérie et il souhaite avoir une nouvelle opportunité de jouer» a indiqué l’entraîneur Slavisa Jokanovic.

De son côté, Guedioura s’est dit «heureux d’avoir signé à Sheffield», en affirmant avoir déjà hâte de jouer pour l’équipe :»je suis prêt à relever le défi et prêt à démarrer» a-t-il assuré.

L’actif porteur d’eau, qui fêtera ses 36 ans au mois de novembre prochain, a tenu à remercier au passage la direction technique et administrative du club de lui avoir permis de venir s’entraîner, et de montrer ce dont il est capable d’apporter. Un nouveau contrat professionnel qui devrait arranger les affaires de Guedioura même en équipe nationale, car le fait d’avoir déniché un nouvel employeur devrait encourager le coach Djamel Belmadi à refaire appel à ses services.

En effet, lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur national avait renoncé à Guedioura, qui à ce moment-là était encore sans club.

Il avait préféré compter sur des joueurs plus compétitifs, comme Ismaël Bennacer et Ramiz Zerrouki, contre Djibouti (8-0) et le Burkina Faso (1-1).

Mais puisque Guedioura devrait être compétitif au mois d’octobre prochain, Belmadi ne devrait plus hésiter à le convoquer, surtout qu’il le considère comme un cadre de l’équipe.

Certes, le fils de l’ancien avant-centre de l’USM Alger n’est plus tout jeune, mais dans l’une de ses dernières conférences de presse, Belmadi avait rappelé que «l’âge n’a jamais été un problème» pour lui. D’après lui, «seul le rendement sur le terrain compte». n

