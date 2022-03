Les 1/8 de finale ‘’retour‘’ de Ligue des Champions se poursuivent ce soir. Quatre autres qualifiés rejoindront le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich pour animer le prochain tour. Pour les deux rencontres prévues ce soir, tout reste à faire pour les 4 équipes qui vont se produire car les matchs ‘’aller‘’ se sont soldés sur un score de parité. Avec le but à l’extérieur qui ne compte plus double, la donne change.

Par Mohamed Touileb

Manchester United a ramené in extrémis un nul (1-1) de chez l’Atlético Madrid. Le but tardif d’Elanga aurait pu mettre les Mancuniens en ballottage favorable. Mais l’UEFA a décidé d’abolir la règle de l’away goal. Ainsi, c’est le statu quo pour ce duel qui reste très indécis.

En effet, les Anglais ne présentent pas vraiment de constance pour penser que le fait qu’ils jouent à domicile soit un avantage pour eux. Malgré cela, ils peuvent compter sur Monsieur Champions League, à savoir Cristiano Ronaldo. Le Portugais est le buteur historique de cette compétition avec 140 réalisations.



CR7 en danger majeur

Loin de son niveau ces dernières semaines et transparent par moments, CR7 a pu frapper fort le week-end dernier en claquant un triplé face à Tottenham pour un succès 3 buts à 2. C’est donc aux meilleurs des moments que le quintuple Ballon d’Or s’est réveillé. Les Espagnols doivent clairement se méfier de celui qui compte désormais 807 pions en carrière. Officiellement, c’est le meilleur total de tous les temps. Old Trafford attendra certainement que son numéro 7 légendaire porte les siens pour rallier les quarts de finale et se défaire des « Colchoneros » qui reprennent du poil de la bête depuis 1 mois avec 4 victoires sur les 5 derniers tests. En tout cas, Antoine Griezmann ne s’attend pas à une explication facile. « Les soirées de Ligue des champions sont toujours spéciales. Nous espérons réussir à gagner là-bas et nous qualifier. Nous avons l’équipe pour le faire. Ce sera un match très difficile, durant lequel il faudra se battre chaque seconde, chaque minute. Je suis certain que nous avons le potentiel pour le faire. Nous serons prêts pour ce match », estime le Français.



Ajax Amsterdam – SL Benfica : ça s’annonce spectaculaire

Dans l’autre partie de la soirée, l’Ajax et le SL Benfica s’affronteront à Amsterdam dans la Johan Cruyff Arena. Les Amstellodamois étaient partis accrocher les Lisboètes chez eux (2-2) il y a 3 semaines de cela. Les deux équipes sont des adeptes du jeu ouvert comme le montre le score lors de la première manche au Portugal.

Ainsi, à moins que l’enjeu vienne plomber le jeu, la partie devrait être très plaisante. Logiquement, les Néerlandais ont un léger avantage puisqu’ils joueront dans leur antre. Surtout après ce qu’ils ont montré lors du premier tour en prenant 18 points sur autant possibles. Toutefois, l’exploit des Benfiquistas n’est pas à écarter quand on connaît la qualité de la formation de Lisbonne. n

Programme de la soirée

européenne :

Manchester United – Atlético Madrid (21h)

Ajax Amsterdam – SL Benfica (21h)