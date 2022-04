Après la trêve internationale de mars, la Ligue des Champions UEFA reprend ses droits. Les huit équipes toujours en vie dans l’épreuve se disputeront 4 billets pour

le carré d’as. Deux de nos internationaux sont encore en lice. Il s’agit de Riyad Mahrez (Manchester City) et Aïssa Mandi (Villarreal). Le premier nommé jouera dès ce soir et recevra l’Atlético Madrid. Au même moment,

il y a un prometteur Benfica-Liverpool qui risque d’être plus spectaculaire.

Par Mohamed Touileb

Ménagé samedi dernier pour le déplacement des « Citizens » chez Burnley en Premier League, Mahrez devrait débuter d’emblée pour ce choc face aux Madrilènes. Ces derniers ont, pour rappel, sorti le rival Manchester United lors du tour précédent. C’est pour dire qu’ils ne seront pas facile à jouer. Très en vue dans la C1, le capitaine de l’équipe nationale devra se remettre au diapason pour ce rendez-vous après la grosse désillusion avec la sélection.

En effet, Pep Guardiola compte beaucoup sur le gaucher pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles perdue de justesse lors de la séquence écoulée. Pour rappel, les Mancuniens ont vu Chelsea les priver du titre en finale. Cette fois, les « Skyblues » tiennent absolument à aller conquérir le titre européen majeur et marquer l’histoire.

Avec 6 buts et 1 passe décisive en 8 apparitions dans le tournoi, Mahrez est le joueur le plus prolifique du côté des champions d’Angleterre. Naturellement, son entraîneur souhaite qu’il performe autant après son retour de sélection où il a vécu une tragique élimination alors que les « Verts » étaient à 50 secondes de pouvoir disputer la prochaine Coupe du Monde. Rien que s’en rappeler…



SL Benfica – Liveprool : Pleine lumière à l’Estadio de la Luz

Dans l’autre duel de la partie, le SL Benfica sera hôte de Liverpool. Les Anglais, de par leur constance dans la performance, font partie des grands favoris pour aller chercher la couronne européenne. Mais il faut dire que les Portugais restent redoutables quand on voit ce qu’ils sont capables de produire. D’ailleurs, ils ont sorti l’Ajax Amsterdam qui a la réputation d’être très difficile à manier sous les ordres de l’excellent coach Erik Ten Hag. Les « Reds » ont eu aussi un driver qui n’est pas à présenter en la personne de Jürgen Klopp. Ajoutez à cela la présence de joueurs de talent comme les Salah, Mané, Jota ainsi que les Alcantara et le nouveau venu Luis Díaz qui a débarqué en provenance du… FC Porto, rival des Lisboètes, lors du dernier mercato. La panoplie parfaite pour éliminer n’importe qui. Avec 14 victoires sur les 15 derniers tests, les Liverpuldiens sont dans une cadence impressionnante. Beaucoup voient mal les Portugais sortir indemnes de cette opposition. Mais, dans le football, il y a les prédictions et la réalité du terrain. La magie de la Champions League nous a offert son lot de surprise. Et la formation de Lisbonne pourrait poser bien des problèmes aux Anglais dans un duel quelque peu déséquilibre mais qui s’annonce hautement disputé. n

Programme de la soirée européenne :

Manchester City – Atlético Madrid (20h)

SL Benfica – Liverpool (20h)