Les deux évolueront à domicile pour essayer de composter le billet qualificatif au second tour préliminaire dans la Ligue des champions CAF 2022-2023. Le CR Belouizdad sera hôte, samedi à partir de 19H30 au stade 08-Mai-1945 (Sétif), du BO Rangers FC après le nul (0-0) à l’aller en Sierra Léone. Pour sa part, la JS Kabylie recevra, dimanche (18H) sur les mêmes lieux, le Casa Sport (Sénégal) qui l’a battue 1 but à 0 lors de l’acte 1 dimanche dernier. A la lumière des résultats des premières manches, les deux clubs Dz sont obligés de s’imposer pour se qualifier.

Par Mohamed Touileb

Clairement, même si le nul vierge est un match piège par excellence, le Chabab, quart de finaliste lors des deux dernières éditions, devrait pouvoir passer l’écueil sierra-léonais. Samedi dernier, le triple champion d’Algérie sortant est parti chercher le nul en déplacement. Ce score place les camarades de Karim Aribi en ballotage favorable.

Toutefois, il faudra faire attention à ne pas se compliquer la partie et tenter de se mettre à l’abri le plus tôt possible. Pour cela, il faudra faire le break afin d’éviter un but qui pourrait chambouler les plans de qualifications pour le prochain tour. Le stade 20-Août-1955 n’étant pas homologué, les Belouizdadis sont contraints de jouer à plus de 300 km de la capitale.

Kouki en terrain connu mais déjà sous pression

Ainsi, ils se produiront dans le stade de l’ES Sétif, théâtre de belles victoires africaines pour les Sétifiens. Peut-être que cela portera bonheur aux « Rouge et Blanc » qui rêvent d’accrocher l’étoile africaine pour la première fois sur le maillot. Pour rappel, l’Entente était le dernier club sacré à ce niveau en 2014.

Aussi, on notera que l’entraîneur du CRB Nabil Kouki connaît parfaitement ce stade puisqu’il entraînait le Wifak avant d’être désigné à la tête de la barre technique des « gars de Laâquiba ». Si ces derniers dominent outrageusement le championnat depuis 3 ans, ils ont tout à prouver sur le plan continental. Cela passera par la survie dans ce tour avant de passer un dernier écrémage et intégrer la phase de poules. En tout cas, le président du Conseil d’administration de la SSPA/CRB, Mohamed Benelhadj, a exigé le doublé championnat et LDC à son entraîneur. Un sacré coup de pression.



Les Canaris espèrent le déclic avec Amrani

Comme Kouki, un driver débute sa mission sur le banc de la JS Kabylie avec un rendez-vous de haute importance. Après avoir remercié José Riga, la direction des Canaris a décidé de faire appel à Abdelkader Amrani. Ce dernier reprend un club qui n’a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 Mobilis.

Le vice-champion d’Algérie se cherche encore en ce début de saison. Les supporters espèrent certainement que l’expérimenté Amrani pourra provoquer le déclic et mettre fin à la série de 4 revers de rang dont celui concédé au Sénégal contre Casa Sport. Il est évident que toute autre issue que la qualification sera un sacré échec pour les Lions du Djurdjura, qui ont certaines traditions dans les compétitions africaines. Sur le papier, Harrag & Cie ont de quoi renverser la situation. Comme le CRB, ils se produiront du côté des Hauts-Plateaux avec l’espoir et la détermination de passer l’obstacle sénégalais et d’accrocher la prochaine étape. n