On parle du triple champion d’Algérie en titre qui ne peut pas recevoir ses adversaires en Ligue des Champions CAF dans son propre stade. En effet, le stade 20 août 1955 (Alger), fief du CR Belouizdad, ne remplit pas les conditions pour abriter des rencontres de la Ligue des Champions CAF. Dès lors, le « Chabab », engagé dans cette compétition en sa qualité de vainqueur du championnat de Ligue 1, se retrouve contraint de se déplacer jusqu’à Sétif lors des matchs à domicile de la compétition africaine. Un détail de domiciliation qui rappelle la réalité d’un professionnalisme de façade.

Par Mohamed Touileb

C’est en toute logique qu’on prendra un club qui reste sur trois sacres nationaux en exemple pour illustrer le paradoxe du football en Algérie. Hier, le président du Conseil d’administration du CR Belouizdad, Mohamed Benhadj, a indiqué qu’« en raison de la non homologation du stade du 20-août 1955 d’Alger, nous avons décidé de délocaliser nos matchs des tours préliminaires de la Ligue des champions au stade du 8-mai 1945 de Sétif ».



Un œil sur le stade de Baraki

L’autre raison qui contraint à ce déménagement est l’indisponibilité du stade 5 juillet 1962 (Alger) qui subit activement un énième lifting. La solution sétifienne serait donc provisoire en attendant que le temple olympique, où les Belouizdadis recevaient leurs adversaires lors des deux précédentes éditions de la C1 continentale, soit de nouveau exploitable.

Qu’à cela ne tienne, il est vraiment regrettable qu’une équipe qui existe depuis l’indépendance ne parvienne pas à construire son propre stade. Cela reste valable pour tous les autres pensionnaires de l’élite qui s’entraînent dans le même stade où ils jouent le week-end en championnat.

C’est souvent des antres municipaux qui ne sont plus en conformité avec le football moderne.

Certes, le fait que le pays puisse disposer de nouveaux stades dans un avenir très proche viendra minimiser les tracas à ce niveau.

Mais l’assistanat de l’Etat aux clubs de foot ne fera qu’accentuer la dépendance aux aides et perpétuer la politique du bricolage.

D’ailleurs, Mohamed Benhadj a révélé que sa direction a formulé une demande aux autorités afin de pouvoir exploiter le Stade de Baraki qui est presque achevé. Problème: cette enceinte serait exclusivement dédiée à l’équipe nationale.



Ambition… démesurée

Malgré toutes ces contraintes, le patron du CA des « Rouge et Blanc » a déclaré que les « Gars de Laâquiba » ont « l’intention de remporter de nouveau le sacre final, et soulever le trophée Continental ». L’ambition est là. Mais les moyens principaux pour ce type de succès ne sont pas fournis. Al-Ahly SC, l’ES Tunis, Le Wydad Casablanca et les autres écuries qui ont décroché cette couronne n’ont jamais joué ailleurs que dans leur propre stade. En tout cas, les Algériens vont entamer leur conquête face aux Bo Rangers FC (Sierra Leone) avec un match aller prévu entre le 9 et 11 septembre. Pour le match « retour », il se tiendra entre le 16 et le 18 du même mois. S’ils passent, les camarades de Sofiane Bouchar hériteront du vainqueur du duel entre le DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali). n