A mi-parcours, les matchs du week-end ont réservé des fortunes diverses aux ténors des différents championnats européens: si certains clubs ont réussi à prendre le large, comme le Napoli en Italie, qui compte désormais 15 longueurs d’avance sur son premier poursuivant au classement de la Série «A», l’Inter Milan, d’autres candidats au titre, comme le Bayern Munich en Allemagne et Manchester City en Angleterre ont connu un brusque coup d’arrêt. Egaux à eux même, les Napolitains sont allés chercher une précieuse victoire lors de leur déplacement à Sassuolo (0-2), portant leur capital-points à 62 unités, ce qui leur procure désormais dix-sept longueurs d’avance sur leur dauphin, l’Inter Milan, qui pourtant avait fait le job en battant l’Udinese (3-1). Le Milan AC d’Ismael Bennacer, en course pour une place européenne, s’est montré à la hauteur cette semaine en ramenant une courte mais importante victoire de Monza (0-1), qui lui permet de consolider sa place sur le podium (3e), avec un capital de 44 points. La suprématie du Napoli ne se retrouve nulle part ailleurs dans les grands championnats européens, mis à part peut-être en Espagne, où les Catalans du Barça continuent de faire cavaliers seuls avec quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid, avec l’avantage de compter un match en moins. En cas de victoire dimanche soir à domicile contre Cadix, le Barça va de nouveau s’envoler avec sept points d’avance sur les Merengues. En Allemagne, la lutte pour le titre semble encore plus serrée, surtout depuis la défaite-surprise de l’inamovible leader, le Bayern Munich, battu (3-2) chez le Borussia Monchengladbach de Ramy Bensebaïni, crédité d’une bonne prestation. Désormais, le club bavarois ne compte plus qu’un point d’avance sur son premier poursuivant au classement, la flamboyante Union Berlin, qui jouera son match de la 21e journée ce dimanche contre l’inconstant Schalke 04, tout comme le troisième, le BVB, Dortmund, qui accueillera leHertha Berlin avec la possibilité en cas de victoire de rejoindre le Bayern, ex-aequo, avec 43 points pour chaque club.



City cale, Berlin en forme

De son côté, l’Union Berlin pourrait carrément passer devant, et s’emparer seule des commandes de la Bundesliga à l’issue de cette 21e journée: en cas de succès contre Schalke 04, les Berlinois porteraient leur capital-points à 45 unités, soit deux de plus que les Bavarois. En Angleterre, Manchester City de Ryad Mahrez mange encore son ‘’pain noir’’, et n’a pas confirmé son sursaut d’orgueil lorsqu’il avait battu la semaine dernière les londoniens d’Arsenal sur leur propre terrain. Samedi, les Citizens ont été tenus en échec sur le ‘’City Ground’’ par la modeste Nottingham Forest (1-1). Un faux pas assez lourd de conséquences, d’autant que les Gunners ont non seulement conservé leur leadership après leur précieuse victoire chez Aston Villa (2-4), mais pourraient également de nouveau creuser l’écart à cinq points, à l’issue de leur match en retard. Sur le rives du Tage, le dauphin FC Porto a provisoirement gagné un peu de terrain par rapport au leader, le Benfica, en revenant à seulement deux longueurs derrière, après sa victoire à domicile contre Rio Ave (1-0). Mais les Lisboètes du Benfica comptent un match en moins, leur rencontre de la 21e journée ne sera jouée que lundi contre Boavista. En cas de victoire, les Rouge et Blanc vont creuser l’écart à cinq points. Hormis le championnat d’Italie, où les jeux semblent déjà faits avec un Scudetto quasi assuré pour les Napolitains, tout est possible dans les autres championnats, particulièrement en Angleterre, en Allemagne et au Portugal, où le souffle des outsiders fait monter la pression sur les leaders, susceptibles d’être coiffés sur le poteau au moment du décompte final. <

Articles similaires