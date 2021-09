La sélection algérienne (juniors/garçons) de judo est en stage bloqué à Jijel, depuis jeudi et qui qui s’étendra jusqu’au 19 septembre courant, en vue des prochains Championnats du monde de la catégorie, prévus du 6 au 10 octobre à Olbia (Italie), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ).

Neuf athlètes composent cette sélection masculine, dont le stage «est entièrement pris en charge par la Ligue locale de judo» a encore précisé l’instance fédérale dans un bref communiqué.

De son côté, la sélection nationale (juniors/filles) était entrée en stage un peu plus tôt, au Lycée sportif de Draria (Alger), sous la direction de la médaillée olympique Soraya Haddad. Un regroupement qui devrait s’achever «le 13 septembre courant», également pour préparer les prochains Mondiaux de la catégorie en Italie et pendant lesquels l’Algérie espère réussir une participation honorable.

