L’attaquant international algérien Youcef Belaili, auteur d’un triplé lors de la large victoire de son équipe Qatar SC (4-1) contre Al-Ahli mercredi, prend la tête du classement des buteurs avec 9 réalisations en cinq matchs, à l’issue de la 10e journée du championnat de première division. Belaili dont c’est le premier triplé, inscrit sur penalty (48′, 68′ 89′), confirme son excellente forme malgré plusieurs mois d’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19 et un transfert tardif au Qatar SC. Agé de 28 ans, il avait rejoint Qatar SC en novembre dernier pour un contrat de deux saisons, en provenance du Ahly Djeddah (Arabie saoudite). Le club de Belaili est actuellement classé à la 5e place (18 pts) à trois longueurs du dauphin Al Gharafa et dix du leader Al Sadd, alors qu’elle était au début de la saison, avant l’arrivée de l’international algérien, relégable.

Articles similaires