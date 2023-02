La sélection algérienne d’escrime, avec un total de neuf médailles (2 or, 5 argent et 2 en bronze), a pris la deuxième place du Championnat d’Afrique juniors (garçons et filles), organisé du 18 au 20 février à Accra (Ghana), a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne d’escrime (FAE).

Lors de la 3e et dernière journée du rendez-vous africain, consacrée aux épreuves par équipes, la sélection algérienne avait ajouté cinq nouvelles médailles (1 or, 4 argent et 1 en bronze). La médaille d’or a été l’œuvre de la sélection féminine, composée du quatuor Benadouda Chaimaa, Mohamed-Belkebir Kaouther, Benchakour Naila et Driss Oumaima, dans la spécialité de sabre.

Les quatre médailles d’argent ont été décrochées par les sélections féminines (épée et fleuret), composée des escrimeuses Hebal Celia, Benchakour Selma, Guemar Chaima, Meriem Mebarki et Zeboudj Sonia, la sélection masculine (épée) grâce à Dellali Souhil, Fellah Dani Adem, Sadli Rayane et Abderrahmane Sami et aux épreuves de sabre par Saad Youcef, Abrehane Lotfi, Abderrahmane Sami et Delali Souhil.

Pour sa part, la sélection algérienne avait décroché quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 en bronze) dans les épreuves individuelles. La médaille d’or a été l’œuvre de l’escrimeuse Kaouther Mohamed-Belekbir (sabre) qui avait battu en finale sa compatriote Chaima Benadouda, médaillée d’argent de la spécialité.



«Nous sommes satisfaits»

Dans une déclaration à l’APS, l’entraîneur national, Ahmed Benyahia, s’est dit très satisfait quant aux résultats réalisés par les athlètes algériens au vu de tous les problèmes administratifs rencontrés avant le déroulement de la compétition ainsi que le nombre réduit des escrimeurs algériens ayant pris part au rendez-vous africain d’Accra. «Nous sommes très satisfaits des résultats de nos athlètes qui ont fait preuve de courage et d’abnégation au vu de toutes les contraintes concernant l’octroi des visas de déplacement, mais cela n’a nullement empêché nos représentants à réaliser de très bons résultats», a-t-il estimé.

Le même responsable a tenu à féliciter ses athlètes pour la deuxième place acquise derrière l’Egypte, soulignant que la «plus grande satisfaction au rendez-vous d’Accra revient aux deux escrimeuses, Kaouther Mohamed-Belekbir et Chaima Benadouda, respectivement médaillées d’or et d’argent dans la spécialité de sabre». «Je pense que la palme d’or de cette compétition africaine est à mettre au profit de nos deux escrimeuses Kaouther Mohamed-Belekbir et Chaima Benadouda qui ont animé la finale de sabre féminin et ils ont, par la même occasion, su détrôner les Egyptiennes dans cette spécialité», a conclu Benyahia.

La sélection algérienne d’escrime juniors (filles et garçons) a pris part au rendez-vous africain d’Accra avec un effectif composé de 12 athlètes (8 filles et 4 garçons). Lors de la dernière édition du Championnat d’Afrique juniors, disputée à Lagos (Nigeria) en 2022, l’Algérie avait décroché 18 médailles (2 or, 7 argent, 9 bronze). <

