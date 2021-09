Les deux formations algériennes: USM Blida et WO Boufarik ont été reversées respectivement dans les Groupes «A» et «C» du prochain Championnat arabe interclubs, prévu du 29 septembre au 9 octobre à Alexandrie (Egypte), selon les résultats du tirage au sort, révélés lundi.

Outre l’USMB, le Groupe «A» comporte le club local de l’Union d’Alexandrie, ainsi que le représentant yéménite, Al-Mina, et son homologue marocain, Al-Fath. De son côté, le WOB a été reversé dans le Groupe «C», comportant également la formation yéménite du Chaâb Hadramaout, Al-Fath d’Arabie saoudite et Al-Ahly d’Egypte. Le Groupe «B» quant à lui se compose de la formation tunisienne Al-Zahra, ainsi qu’Acharika des Emirats arabes unis, Yermouk (Koweït), Al-Younani (Soudan) et Al-Wakra (Qatar). Enfin, le Groupe «C» de cette 33e édition des Championnats arabes interclubs se compose des formations de Beyrouth (Liban), Koweït Sport, Al-Manama (Bahreïn), Al-Gharrafa (Qatar) et Al-Bataeh Sport (Emirats arabes unis).

