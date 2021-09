Une Cérémonie de passation des pouvoirs a été organisée, dimanche, entre l’ex-président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), Gouri Abdelkader et le nouveau président, Chabab Tayeb qui occupait le poste du vice-président de la CACI. Selon une publication de la CACI sur sa page officielle Facebook, cette cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Sami Koli et nombre de directeurs de wilaya de la CACI. Dans sa publication, M. Gouri a indiqué que ce changement intervenait après la confirmation du cas d’incompatibilité entre son poste de président de la CACI et celui de député à l’Assemblée populaire nationale, qui ne lui permet pas de cumuler deux postes en même temps. Pour rappel, M. Gouri a assuré la présidence de la CACI en 2019. n

