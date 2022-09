Par Hamid Bellagha

Il y a les inamovibles, au nombre de deux, disons trois, dont on ne donnait pas cher de leur peau à chaque remaniement ou réajustement ministériel, tant leur parcours au sein de l’exécutif de Benabderrahmane 1 et 2 et même de Djerad était tout, sauf monotone. C’est que des fausses notes et des déclarations inopportunes avaient pavé un chemin tout désigné vers la sortie des «gaffeurs». Mais la politique ayant des secrets insondables, et contre toute attente, les victimes désignées expiatoires ont eu droit à un traitement de sphinx.

Et puis il y a Benbahmed que l’on disait compétent dans son secteur, très apprécié et à l’écoute des producteurs de médicaments et l’un des artisans de la production du vaccin anti covid en Algérie. Il passe à la trappe.

Et puis il y a Benbouzid, qui, quoi que l’on dise, a géré du mieux qu’il pouvait la crise de la pandémie, avec ses couacs, mais aussi les leçons retenues des échecs, comme cela s’est passé dans tous les départements ministériels de la santé à travers le monde. Il est appelé à d’autres fonctions.

Il y en a aussi qui sont passés d’une zone d’ombre à la lumière, sans jeu de mots, comme Brahim Merad propulsé numéro deux de l’Exécutif après le Premier ministre, récompensé surement pour son travail de fourmi concernant les zones susnommées et la facilité accordée à des investisseurs pour débloquer leurs projets. Il remplace Kamel Beldjoud qui a reçu en «cadeau» un ministère à donner le mal de mer et même de l’air, toujours sans jeu de mots, à savoir celui des transports avec ses scandales plus à l’heure que les avions d’Air Algérie ou les ferrys de l’Enmtv.

Nous pensons aussi que la nomination de Lakhdar Rekhroukh pour les travaux publics, l’hydraulique et des infrastructures de base est de même amplement mérité tant l’ex PDG de Cosider, en plus des travaux accomplis ces dernières années par son entreprise, a été le pompier pour éteindre les ignitions des tares au niveau des autoroutes, des tunnels et des travaux… inachevés ou jamais entrepris par des promoteurs véreux.

Et Benabderrahmane que l’on susurrait partant est toujours là. L’ex-premier financier d’Algérie pourra donc à loisir continuer son bonhomme de chemin et aller jusqu’au bout de ses propositions présentées à l’APN. Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de chamboulement dans les habitudes de l’Exécutif ou s’affirme de plus en plus un autre ministre, celui de l’Energie, l’ex PDG de Sonelgaz, Mohamed Arkab qui, et malgré les vicissitudes du marché mondial de l’énergie, tient bon et impose même un avis algérien que l’on croyait désuet.

En somme, ceux qui s’attendaient à un chamboulement du gouvernement Benabderrahmane en sont pour leurs frais, le tout avec un président de la République qui coche à chaque fois une de ses

54 promesses de campagne électorale.

