Une chaleur caniculaire avec des températures atteignant ou dépassant 44 degrés Celsius affectera plusieurs wilayas du pays à partir de ce mardi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie. Placée au niveau d’alerte orange, la canicule touchera les wilayas Aïn Defla, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M’Sila et l’Ouest de Batna, avec des températures atteignant ou dépassant 44 degrés Celsius, pouvant atteindre localement 46 c/47 c et ce, de mardi jusqu’au mercredi à 21h00 au moins, précise le bulletin. Les autres wilayas concernées par cette chaleur caniculaire sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, avec des température dépassant 40 c mais pouvant dépasser localement les 44 c/46 c sur le Sud des wilayas à partir de ce mardi jusqu’au mercredi à 21h00 au moins. Les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Relizane et Chlef sont, elles aussi, touchées par cette canicule, avec des températures atteignant ou dépassant les 44 c et ce mercredi à 12h00.

