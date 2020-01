Maillon important dans la chaîne hospitalière, l’assistance médicale reste curieusement ignorée en Algérie alors que les praticiens de ce métier peuvent indéniablement tenir un rôle central dans la prise en charge des patients.

Plus que cet «oubli», c’est un déficit de formation qui est mis à l’index par l’Association des infirmiers en cancérologie, par la voix de sa secrétaire générale, Souhila Lakehal. Cette dernière a plaidé, en effet, pour «une formation continue des assistants médicaux» afin d’aider les patients durant la période de leur traitement. La responsable, qui intervenait à l’occasion de la journée scientifique des assistantes médicales, sous le thème «l’assistante médicale face aux patients et à l’équipe pluridisciplinaire dans le milieu hospitalier», a abordé plusieurs thèmes liés à la prise en charge du patient dans sa dimension de l’assistance médicale. Il s’agit, entre autres, des questions d’éthique, d’accueil et d’orientation des patients, ses besoins sociaux ainsi que le dossier médical informatisé. Souhila Lakehal a mis à profit la tribune de cette activité pour s’indigner de ce qu’elle a qualifié de «mise à l’écart» de cette catégorie professionnelle intervenant dans le secteur de la santé.

«Nous revendiquons des formations continues. Nous sommes mis à l’écart malgré l’existence des lois qui incitent à former les assistants médicaux», a-t-elle souligné, faisant part également d’une revendication qui porte sur «l’amélioration du statut de l’assistant médical vu l’importance du travail qu’il accomplit». Estimant que le métier d’assistant médical constitue «le trait d’union entre le patient, sa famille et le corps de santé pluridisciplinaire», la même responsable évoque clairement la nécessité d’œuvrer à «l’amélioration des conditions de travail».

Pour sa part, Tamourt Hacène, vice-président de l’association AIC, a regretté que «ce métier, si important, soit aussi occulté malheureusement», soulignant le peu d’importance qui est accordé en Algérie aux gestes et attitudes d’accueil. Pour lui, il y a urgence à inculquer cette culture aux personnels chargés de l’accueil des patients dans les établissements de santé, d’où «l’intérêt de valoriser les connaissances et les expériences afin de faire bénéficier les jeunes infirmiers». Un infirmier a expliqué, pour sa part, qu’il s’agit «d’une spécialité qui a besoin d’un profil d’infirmier particulier, car chaque spécialité a ses spécificités. La formation est indispensable, notamment en oncologie». Il a appelé, à cet effet, au renforcement de la formation dans le domaine la psycho-oncologie, la kinésithérapie, la nutrition, la stomato-thérapie et des assistantes sociales. «Des métiers qui font réellement défaut dans les structures de santé, en plus du manque d’effectif en paramédicaux», a-t-il conclu.

