Les jours des chaînes de télévision offshore seraient-ils comptés ? En tous les cas, c’est ce qui devrait arriver bientôt aux canaux médiatiques privés, qui feront fi de la nouvelle loi organique sur l’information et continueront à diffuser des programmes nationaux en conservant le statut juridique d’entreprise étrangère.

Par Feriel Nourine

Leurs responsables ont été prévenus, une nouvelle fois, dimanche, à travers la réunion du Conseil des ministres, qui a vu Abdelmadjid Tebboune donner des instructions pour que cette question soit classée parmi les priorités des responsables concernés et réglée dans de brefs délais.

Dans son intervention consacrée au nouveau texte sur l’information, le président de la République a donné des orientations pour «domicilier les chaînes de télévision à contenu algérien avant la fin de l’année en cours, et ce, en coordination avec l’entreprise de Télédiffusion d’Algérie (TDA), afin de lutter contre le transfert illicite de devises de manière déguisée», indique un communiqué de la Présidence. Reste à savoir si le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, serait en mesure de mettre à exécution la mise en demeure adressée par le chef de l’Etat et ce après avoir annoncé, tout récemment, que l’opération de domiciliation des chaînes de télévision aura lieu en février prochain.

Lors d’une visite de travail et d’inspection effectuée à l’établissement Télédiffusion d’Algérie (TDA) et au Centre téléport de Bouchaoui, le 17 août dernier, M. Bouslimani a fait savoir que la TDA a été équipée d’une station terrestre pour domicilier toutes les chaînes de télévision privées et les soumettre à la loi algérienne.

«Il a été procédé, dans une première étape, à l’acquisition depuis quelques mois d’un transpondeur qui a permis la domiciliation de la majorité des chaines TV privées via la TDA», a-t-il déclaré, relevant que l’opération devrait être parachevée, courant février prochain, en finalisant les procédures de domiciliation de ces chaînes qui seront définitivement de droit algérien.

En fait, le problème des Télévisions offshore n’est pas récent. Il s’était posé dès l’installation des premières chaînes du genre, en 2012, avant même la promulgation de la loi sur l’information, mettant le secteur devant le fait accompli à travers une énorme anomalie juridique, dont un nombre important de chaînes privées, à tirer profit pour s’installer dans le paysage médiatique national sans se sentir dans l’obligation de respecter la réglementation en vigueur dans le pays.

Créées sous l’égide de droit libanais, jordanien, émirati ou d’autres pays du Golfe, des chaînes ne trouvaient pas de peine à ouvrir un bureau en Algérie qui devient rapidement leur siège avec des moyens matériels et des effectifs dépassant largement ceux dont jouissent les représentations des véritables chaînes étrangères présentes en Algérie.

D’où le «rapatriement technologique et juridique des chaînes de télévision privées offshore qui échappent au droit national», qu’avaient lancé les autorités à l’époque de l’ex-ministre de la Communication, Ammar Belhimer. En septembre 2020, ce dernier avait estimé à 50 les chaînes privées non agréées en Algérie, et à 6 seulement les chaînes ayant reçu un agrément provisoire pour l’ouverture de bureaux de presse et d’information pour les représenter en Algérie. «Dans une telle situation, le nombre de fonctionnaires du bureau ne doit pas dépasser 14 employés», avait précisé l’ex-premier responsable du secteur et porte-parole du gouvernement.

A noter que dans le cadre du même Conseil des ministres, M. Tebboune «a souligné le rôle du Conseil supérieur de la presse en matière de détermination des concepts relatifs à la définition des catégories professionnelles du secteur de l’information, et de distinction entre la violation de l’éthique professionnelle et le volet pénal», ajoute le communiqué de la Présidence. Il a «également ordonné la création d’un Conseil supérieur de l’éthique, ayant pour prérogatives de statuer sur les questions à caractère professionnel dans toutes les spécialités médiatiques», fait savoir encore la même source. <