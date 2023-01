L’usine de trituration de graines oléagineuses implantée par le groupe Cevital dans les limites immédiates du port de Bejaia, va rentrer en production dès la fin du mois d’avril prochain, a annoncé dimanche un responsable du projet.

“Les premières graines seront triturées en avril prochain”, a confié à l’APS, un responsable du projet, Abdelhakim Hamai, qui s’est dit “rassuré par la cadence de la progression des travaux et par la coordination et l’appui apporté au projet, par les diverses structures publiques, notamment en ce qui concerne la levée des contraintes relatives à l’aménagement d’une station de dessalement d’eau de mer, l’électricité et la voierie”.

Il a fait savoir que “chaque semaine, une réunion se tient à la wilaya en présence de tous les acteurs concernés par le projet pour traiter tous les problèmes se rapportant au projet”, estimant que le taux d’avancement de ce dernier est de plus de 80%, et que tous les gros œuvres sont achevés.

L’usine se compose de trois grands bâtiments, dédiés respectivement à l’extraction, la préparation, et la trituration, le tout assorti de trois silos et de bacs d’huiles brutes. Elle est conçue pour traiter 11.000 tonnes de graines essentiellement de soja et employer pas moins de 250 personnes, selon M.Hamai.

Son envergure est de nature à “consolider et assurer la sécurité alimentaire du pays et aussi à se passer des importations de matières premières”, a-t-il affirmé.

Son implantation a bénéficié, à l’instar de tous les projets d’investissement répartis sur le territoire national, des mesures de facilitations décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment en terme d’encouragements des investissements pour une autosuffisance de consommation locale, mais aussi pour relever sensiblement les exportations nationales hors hydrocarbures.

Le wali de Bejaia, Kamel-Eddine Kerbouche, en visite dimanche sur le site, a assuré les conducteurs de projets sur l’appui de la wilaya au projet, insistant avec force, sur l’impératif du respect des engagements pris, dont les délais fixés pour la production.