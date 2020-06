Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a annoncé samedi, dans un communiqué, le changement de sa dénomination à l’occasion d’une prochaine assemblée générale. L’Organisation patronale « informe l’opinion publique en général et les acteurs économiques en particulier, de sa décision de changer de dénomination à l’occasion d’une prochaine assemblée générale devant se tenir dans les plus brefs délais et dès que les conditions sanitaires le permettront », précise la même source. « Conscient de la mission qui est la sienne et dont il n’aurait jamais dû se départir, fort de la sincérité de l’engagement des chefs d’entreprise qui l’animent, convaincu que la construction de l’Algérie nouvelle à laquelle aspirent les Algériennes et les Algériens suppose des instruments d’intermédiation et de régulation fiables, viables et crédibles, le Forum acte définitivement son engagement exclusif en direction des questions et des préoccupations économiques en les dissociant de la chose politique », est il précisé dans le communiqué . Il a ainsi indiqué qu’il « interdisait à tous ses membres l’exercice, sous quelle que forme que ce soit, de toute activité politique sous sa couverture ». En revanche, l’organisation s’engage à participer pleinement à l’essor économique du pays, en se refusant d’accomplir une quelconque autre mission qui n’est pas la sienne.

