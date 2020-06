L’entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire (LFC), adoptée la semaine écoulée par le Parlement, a signé la hausse des prix des carburants dont les nouveaux tarifs ont été affichés depuis hier au niveau des stations d’essence.

Les différentes catégories d’essences sont ainsi augmentées de 3 dinars le litre, 45,62 DA pour le «sans plomb», 45,97 DA, pour le «super» et 43,71 DA, le «normal», alors que le gasoil, majoré de 5 dinars, sera payé dorénavant 29,01 DA.

Cette hausse, qui rapporterait au budget de l’Etat 25,5 milliards DA de revenus en matière de TPP, alors que les recettes budgétaires additionnelles en matière de TVA s’élèveraient à 3,6 milliards de dinars, reste fortement appréhendée par les usagers, mais aussi par l’ensemble des citoyens qui craignent d’autres augmentations, conséquence directe de cette révision des prix des carburants.

Dans son argumentaire devant les députés et les sénateurs, le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, a justifié la mesure par ce qu’il a considéré comme «la nécessité de limiter la surconsommation de cette ressource fossile et la réduction des dépenses de surexploitation des véhicules». Or, ces destinataires ne semblaient pas être convaincus par son discours estimant que ces hausses «annihileront de facto les effets positifs de l’augmentation du SNMG ainsi que la suppression de l’IRG pour les salaires inférieurs à 30 000 dinars, décidées dernièrement par le président de la République». Loin du Parlement qui n’a pas dérogé à sa tradition en adoptant le texte en dépit des contestations exprimées, des voix critiques évoquent la récurrence des augmentations dans le sens où c’est la troisième hausse en une période courte. Les deux précédentes ont eu lieu en 2016 et 2018, c’est-à-dire une révision tous les deux ans. On se rappelle qu’après la chute des prix du pétrole en 2014, le Gouvernement a abandonné son soutien aux prix des carburants, de l’électricité et du gaz.

Et c’est ainsi que la TVA appliquée sur les produits pétroliers passe de 7 à 17%, générant plusieurs hausses, le prix de l’essence normale passe à 28,45 DA, le super à 31,42 DA, l’essence sans plomb 31,02 DA et le gasoil à 18,76 DA. Les consommateurs ont été appelés, deux ans plus tard, en 2018, à faire avec une nouvelle augmentation introduite dans la loi de finances 2018 à travers la hausse de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP). Conséquence. Le prix de l’essence normale est passé à partir de janvier 2018 à 38,95 DA/litre, celui de l’essence super à 41,97 DA/litre, le prix de l’essence sans plomb à 41,62 DA/litre, le gasoil à 23,06 DA/litre. Et si les Algériens n’ont pas cessé de s’interroger, ces derniers mois, sur les raisons de cette hausse survenue dans un contexte économique difficile, le gouvernement l’a expliquée par une «surconsommation énergétique» et par les besoins de sa rationalisation. Par les chiffres, la consommation des carburants (essences et gasoil) s’est établie à 14,41 millions de tonnes en 2019, selon l’exposé des motifs justifiant la hausse des tarifs des carburants. «Comparativement aux prix appliqués à l’international, l’Algérie est classée parmi les pays pétroliers qui pratiquent des tarifs de carburants les plus bas et ce, nonobstant les réajustements de prix introduits en 2016, 2017 et 2018», est-il souligné dans la LFC 2020.

Jeudi, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, avait fait état, devant les sénateurs, d’une très forte hausse de la consommation qui est passée de 5,6 millions de tonnes en 2000 à 14,4 millions de tonnes en 2019. Cette hausse est expliquée par le ministre par l’évolution du parc automobile national, qui est passé de 2,9 millions de véhicules à plus de 6,4 millions de voitures en 2018.

Pour faire face à la demande de carburants, le gouvernement a modernisé les raffineries d’Alger, Skikda et Arzew afin de couvrir la demande locale de façon quasi-totale pour l’essence et à 84 % pour le Diesel tout en recourant à l’importation pour combler le déficit de la production interne de carburants. Dans sa quête de l’autosuffisance en la matière, M. Arkab a annoncé la réalisation, à partir de 2022, de trois nouvelles raffineries à Tiaret, Ouargla et Biskra avec une capacité de 5 millions de tonnes pour chacune.