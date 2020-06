Quatre ans après son arrivée, N’Golo Kanté pourrait quitter Chelsea. Selon The Times, les Blues seraient prêts à vendre l’international français cet été pour pouvoir s’offrir Kai Havertz, dont la clause de départ a été fixée à 100 millions d’euros par le Bayer Leverkusen. Chelsea a débuté le mercato tambour battant. Alors qu’ils viennent de boucler les transferts d’Hakim Ziyech et de Timo Werner, pour respectivement 40 et 55 millions d’euros, les Blues ne veulent pas s’arrêter là. Leur prochaine cible se nomme Kai Havertz, le meneur de jeu de 21 ans qui fait tourner la tête des plus grands d’Europe. Seulement le Bayer Leverkusen a fixé le prix de sa pépite à au moins 100 millions d’euros. Afin de récupérer des fonds pour tenter d’engager l’international allemand, Chelsea doit vendre et N’Golo Kanté serait notamment sur le marché, selon les informations du Times hier.



Forte valeur marchande

L’ancien Caennais représente la plus forte valeur marchande de l’effectif des Blues sur le marché des transferts. Quatre ans après son arrivée dans la capitale britannique, auréolé de trois titres (Champion d’Angleterre en 2017, vainqueur de la Cup en 2018 et de la Ligue Europa en 2019), le milieu de terrain français de 29 ans pourrait donc être poussé vers la sortie, malgré des prestations de haut vol et régulières depuis l’été 2016, même si sa saison 2019-2020 a été tronquée par une succession de blessures. Si Chelsea souhaite vraiment se séparer de l’ancien joueur de Leicester, alors les prétendants devraient être nombreux pour ce joueur qui se donne sans compter.

Outre N’Golo Kanté, d’autres joueurs pourraient également se séparer d’autres joueurs de son effectif. Et la liste est longue. Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiemoue Bakayoko et Michy Batshuayi auraient un bon de sortie. Olivier Giroud pourrait également ne pas être retenu d’après The Times. Huit ans après sa victoire en Ligue des champions, Chelsea souhaite retrouver le devant de la scène. Et annonce déjà la couleur. n

