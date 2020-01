La liste des nominés pour « les César 2020 » dévoilée, hier, a suscité déjà la polémique, en nominant le film « J’accuse » sur l’affaire Dreyfus du réalisateur controversé Roman Polanski, en lice pour douze prix dont les lauréats seront connus le 28 février prochain. Dans un lapsus très prémédité, l’animatrice de cette cérémonie des sélections,

Florence Foresti, a ainsi annoncé la nomination de «Je suis accusé, de Roman Polanski» avant de se reprendre.

L’annonce de l’Académie des Césars plaçant le film de Polanski en tête des nominations a déchaîné des réactions virulentes sur les réseaux sociaux, à l’instar de celle du collectif Ose le féminisme, qui a écrit «si violer est un art, donnez à Polanski tous les Césars», en ajoutant «c’est bien la peine de soutenir Adèle Haenel pour ensuite applaudir et célébrer Polanski, violeur, pédo-criminel en cavale, accusé de viols par 12 femmes !», ironise le collectif en donnant rendez-vous le soir de la cérémonie devant la salle Pleyel. «Nous y serons comme devant la Cinémathèque en 2017». Sur Twitter, les réactions sont toujours aussi vives, ainsi, on peut lire parmi le flot de tweets : «Déjà que Polanski a le culot de faire un parallèle entre son histoire et celle de Dreyfus, c’est encore plus inadmissible que l’Académie ne balaye pas devant sa porte ». Dans un autre tweet, il est écrit : «Les enfoirés… Et ils l’ont mis premier au niveau des nominations. Aucune compassion, aucun effort. L’industrie du cinéma va mal, elle vit dans la honte et ça ne s’améliore pas. Il est hors de question que je regarde cette cérémonie infâme».

Face à cette vague d’indignation, Alain Terzian, président de l’Académie des Césars, défend le choix de l’Académie en déclarant, «sauf erreur de ma part, un million et demi de Français ont été voir ce film. Les César ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales».

Depuis sa sortie en novembre et même avant, le film de Polanski fait l’objet d’un appel au boycott et d’une vive polémique. Une nouvelle polémique née après les accusations de la photographe française Valentine Monnier, qui a déclaré avoir été «rouée de coups» puis «violée» par le cinéaste à Gstaad en 1975. En 2017, Roman Polanski avait renoncé à présider la cérémonie des César après de nouvelles accusations de viol sur mineure et les poursuites dont il est l’objet aux Etats-Unis.

Depuis cette édition, ce sont d’ailleurs des femmes qui ont endossé le rôle de présidente, comme Sandrine Kimberlain pour cette 45e édition des César.

« J’accuse », de Roman Polanski, est ainsi en tête du nombre de nominations talonné de très près par « la Belle époque », de Nicolas Bedos et « les Misérables », de Ladj Ly avec onze nominations, et « Portrait de la jeune fille en feu », de Céline Sciamma avec dix nominations. « J’accuse » est notamment nommé dans les catégories reines de la meilleure réalisation et du meilleur film, aux côtés des « Misérables » de Ladj Ly, de « Grâce à Dieu » de François Ozon ou de « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma. Les acteurs Jean Dujardin dans « J’accuse », Daniel Auteuil dans « La Belle époque », Damien Bonnard dans « les Misérables», Vincent Cassel et Reda Kateb dans «Hors normes », Melvil Poupaud dans « Grâce à Dieu » et Roschdy Zem dans « Roubaix, une lumière » sont nommés pour le prix d’interprétation masculine. Pour le César de la meilleure actrice, Adèle Haenel et Noémie Merlant dans « Portrait de la jeune fille en feu » font partie des nommées, face à Anaïs Demoustier dans « Alice et le maire », Eva Green dans « Proxima », Chiara Mastroianni dans « Chambre 212 », Doria Tillier dans « la Belle époque » et Karin Viard dans « Chanson douce ».

Articles similaires