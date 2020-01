Les deux procès des Hirakistes qui devaient avoir lieu, hier, à Alger et Oran ont été reportés. Ainsi, Kaddour Chouicha, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme devait comparaître, hier, devant la Cour d’Oran et a vu son procès renvoyé au 18 février. Keddour Chouicha, pour rappel, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal d’Oran en octobre dernier. Libéré et mis sous contrôle judiciaire, il sera, ensuite arrêté avant d’être relâché. A Alger, le juge de la Cour a décidé de renvoyer le procès des ex-détenus du drapeau amazigh au 3 mars prochain. Guerroudj, Ould Taleb, Ouidir, Chatri, Bibi, Boudra et Timsi, qui ont tous purgé une peine de six mois de prison ferme, devront attendre le procès en appel. Au tribunal de Draâ El Mizan, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le juge a rendu son verdict dans l’affaire de Bilal Hadj Akli. Ce dernier a été condamné à 30 000 DA d’amende et obligé à verser 50 000 DA de dommages et intérêts au Trésor public, pour outrage à corps constitué. Les avocats de la défense feront appel du verdict le 30 janvier prochain. A Tlemcen, la justice a décidé de transmettre au tribunal correctionnel de la ville les dossiers des manifestants arrêtés. Il s’agit d’Oggadi Nour El Houda, Aissam Sayeh, Abdelkader Belarbi, Mohamed Khouani, Tah Khaldi et Bouziza Boumediène. Selon des informations, leur procès sera programmé prochainement. A Souk Ahras, le procès de Dif Mohamed Abderrahmane, Djaâfri Abdelouaheb et Adjailai Abdelali est programmé pour aujourd’hui au tribunal de la ville. Ce même procès a été renvoyé à deux reprises. Depuis quelque temps, la justice s’est montrée « souple» avec les manifestants arrêtés ou poursuivis. Avant-hier, c’était le procès de Samir Belarbi qui s’est tenu à Alger. Le prononcé du verdict a été renvoyé à la semaine prochaine. Karim Tabou devra, également, être jugé. Son dossier a été transmis à la chambre correctionnelle du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

