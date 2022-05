Par Nadir Kadi

Alors que la question, déjà stratégique, de la production céréalière est devenue une véritable procuration mondiale au cours de ces derniers mois, le secteur de l’agriculture, par la voix d’Ali Zoubar, chargé de la Direction de régulation et du développement des productions agricoles, se veut pour sa part rassurant sur la capacité du pays à préserver son «stock stratégique», estimé à six mois de consommation.

Le responsable, qui intervenait hier sur les ondes de la Radio nationale, a précisé que les moissons de 2022 devraient être supérieures à celles de 2021. Le secteur de l’agriculture espérant en ce sens limiter au maximum le recours aux importations dans un contexte actuel de hausses des coûts des intrants et des tarifs de transport : «Plusieurs facteurs ont plus ou moins impacté la sécurité alimentaire (…) La pandémie, la guerre en Ukraine ou encore les changements climatiques.»

Il précisera que les estimations de son secteur tablent sur une production nationale de céréales pour cette saison à «2,2 millions de tonnes de céréales (…) et peut-être davantage, étant donné que l’année 2022 a été marquée par un meilleur climat que la saison de 2021». Ali Zoubar estime par ailleurs que les dernières mesures visant à «centraliser» l’ensemble de la production nationale devraient également limiter les «pertes» de production : «l’objectif durant cette saison est de réunir l’ensemble de la production (…) Des commissions locales ont été installées, avec l’aide du ministère de l’Intérieur, au niveau des wilayas. Il s’agira pour elles de suivre le recensement des agricultures du domaine, mais aussi les opérations de récolte et de stockage des céréales.» Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, avait en effet demandé, le 15 mai dernier, à l’ensemble des céréaliers du pays de livrer toutes leurs récoltes de l’année aux Coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS). «505 points de collecte» devraient en ce sens êtres réparties au niveau des zones de cultures, selon Ali Zoubar. Les chiffres du ministère de l’Agriculture évaluent cette année la superficie totale ensemencée en céréales à 2 900 000 hectares, dont 54 % en blé dur, 29 % en orge, 14 % en blé tendre et 3 % en avoine.

Quant à la problématique de l’importation des céréales, qui couvre généralement près de la moitié des besoins annuels du pays, estimés à environ 9 millions de tonnes, Ali Zoubar, qui rappelle que «plusieurs pays dans le monde ont pris des décisions visant l’interdiction d’exportation de leur production céréalière», estime toutefois que les mesures imaginées par son secteur sont à même de préserver «le stock stratégique» du pays. Ainsi, on apprenait hier que le ministère de l’Agriculture a apporté des «changements» aux cahiers des charges pour les importations de céréales en vue de permettre des importations de plusieurs pays. «(…) Cela concerne notamment le blé tendre que nous importons en grande quantité». Quant à la solution visiblement privilégié par les autorités à moyen et long termes, à savoir l’augmentation de la production nationale, Ali Zoubar précise qu’un «travail en ce sens est déjà engagé par le secteur (…) Il est temps de mettre en place une nouvelle stratégie qui prenne en compte les bouleversement qui peuvent se produire dans le monde», et a également rappelé dans cette même logique que «le Président a donné des instructions pour que les prix d’achat des céréales auprès des producteurs soient revus à la hausse. Le prix du blé dur a augmenté à 6 000 dinars le quintal, le blé tendre à 5 000 DA et l’orge et l’avoine à 3 400 dinars». Le même responsable explique, entre autres, que le pays fournit une large part des moyens matériels : «… Le parc des moissonneuses est de plus de 10 000 engins dont plus 1 000 moissonneuses des coopératives …» Il ajoute toutefois que la marge de progression de l’agriculture passera par un plus large recours aux techniques modernes : «il s’agit aujourd’hui d’accompagner les agriculteurs pour respecter des processus et techniques correctes. Sans cela nous n’aurons pas de meilleures productivité ou d’agriculture moderne.»

