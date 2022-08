Par Bouzid Chalabi

Lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidé dimanche dernier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions se rapportant à l’améliorations des rendements dans les cultures céréalières, des conditions de stockages et à l’indemnisation des agriculteurs affectés par les incendies.

A propos des rendements dans la céréaliculture, le Chef de l’Etat a préconisé une campagne nationale impliquant les collectivités locales et les agriculteurs en vue d’augmenter rapidement les rendements à l’hectare des blés dur et tendre ainsi que ceux de l’orge et, si besoin, de recourir au partenariat étranger, car pour le président de la République c’est plus qu’une nécessité mais un enjeu stratégique, a-t-il maintes fois rappelé. Aussi pour ce dernier il s’agira d’atteindre l’objectif de 30 à 35 quintaux à l’hectare. Pour y arriver, il a annoncé la mise en place d’une commission nationale supervisée par le Premier ministre et présidée par les walis, chacun dans sa wilaya, qui puisse assurer un suivi direct de la campagne moissons-battage par le moyen de photographies prises par drone tout en assurant la coordination entre les services de l’agriculture et de sécurité pour déterminer les superficies réelles des terres cultivées. Abdelmadjid Tebboune a également soulevé dans ce sillage la nécessité de renforcer les capacités nationales de stockage des céréales afin de pouvoir disposer de réserves stratégiques conséquentes de céréales, notamment au niveau des wilayas à vocation céréalière. Autrement dit, là où les moissons sont importantes en volume. Le chef de l’Etat a en outre donné des instructions quant à l’impérative exploitation, dès cette saison, des moyens technologiques, notamment les drones pour identifier les sites et les conditions de stockage des céréales. Comme il a enfin recommandé à assurer plus de moyens à l’adresse de la recherche dans le secteur de l’agriculture. Concernant le secteur de l’élevage, notamment le segment de la viande rouge, il a recommandé de faciliter les échanges avec les pays africains afin de parvenir à une diversification de la production et à un équilibre des prix.

Au sujet de l’indemnisation des agriculteurs affectés par les incendies, il a instruit le ministre de l’Agriculture d’accélérer les dédommagements et cela avant le début de la prochaine campagne agricole (au mois d’octobre) tout en leur assurant l’assistance logistique qui leur est nécessaire pour la mener à bien. Le Président a enfin ordonné l’indemnisation du reste des victimes des récents incendies à travers un recensement minutieux associant les autorités locales.

