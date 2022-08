Le premier navire à quitter l’Ukraine, lundi 1er août, dans le cadre de l’accord d’exportation de céréales signé le 22 juillet 2022 par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’ONU, est attendu aujourd’hui, mardi vers 15 heures, à Istanbul. Ce cargo, le Razoni, battant pavillon de la Sierra Leona, transporte 26 000 tonnes de maïs. Il sera inspecté au port de la métropole turque avant de poursuivre sa route vers sa destination finale, le port libanais de Tripoli.

Synthèse Anis Remane

D’autres bateaux devront prendre la mer après l’accord d’ouverture de trois ports ukrainiens, ceux d’Odessa, de Tchernomorsk et de Yuzhny, pour exporter les céréales bloquées depuis des mois en raison de la guerre russo-ukrainienne qui perdure depuis six mois. Pour superviser les exportations de céréales ukrainiennes, un centre de coordination conjoint à Istanbul a été officiellement ouvert, mercredi 27 juillet, composé de représentants des signataires de l’accord, pour permettre le transport en toute sécurité par des navires marchands de denrées alimentaires et d’engrais commerciaux depuis les ports ukrainiens de la mer Noire.

L’accord signé le 22 juillet à Istanbul, entre des représentants de la Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations unies, permet la reprise des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. Un accord similaire signé simultanément garantit, également, à Moscou l’exportation de ses produits agricoles et engrais, malgré les sanctions occidentales. Ces deux accords doivent permettre d’atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix monter en flèche dans certains des pays parmi les plus pauvres au monde en raison du blocage des ports ukrainiens par le conflit avec la Russie.

Succès diplomatique pour Ankara

Ils sont considérés comme une victoire diplomatique et géopolitique pour la Turquie, qui a réussi à convaincre les parties en conflit, à s’accorder sur la nécessité d’éviter une pénurie de céréales et une crise alimentaire planétaire.

Jeudi 21 juillet, une journée avant la signature de l’accord, les Etats-Unis ont ainsi salué les efforts déployés par Ankara afin d’aider Kiev et Moscou à conclure un arrangement visant à sécuriser les exportations de céréales en provenance d’Ukraine. «Nous saluons le travail diligent de nos alliés turcs», avait déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price. Il a également félicité le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour son «travail acharné» en vue de la conclusion de l’accord. Avant les Etats-Unis, le Canada avait également déclaré apprécié le «leadership» de la Turquie dans l’accord conclu. Le 24 juillet 2022, Ottawa, par le canal de son ministère des Affaires étrangères, s’est réjoui de la «reprise des exportations des céréales via la mer Noire vers d’autres pays du monde». «Nous (le Canada) sommes reconnaissants à l’ONU et, en particulier, à Antonio Guterres, son Secrétaire général, Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, et Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, sans qui cet accord n’aurait pas été possible», lit-on dans le communiqué de la diplomatie canadienne.

D’autres grandes capitales dans le monde telles que Paris, Berlin, Londres et Tokyo ont salué le rôle joué par Ankara pour lever le blocus russe sur les ports ukrainiens de la mer Noire et libérer les céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux.



Hulusi Akar : une «avancée primordiale»

Dans une intervention, hier, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a expliqué que son pays allait poursuivre ses efforts de médiation entre l’Ukraine et la Russie pour une paix durable dans les plus brefs délais. Il a estimé que les efforts d’Ankara pour aboutir à un accord avec la Russie et l’Ukraine pour l’exportation des céréales est une «avancée primordiale» pour prévenir une grave crise alimentaire mondiale qui pourrait engendrer un nouveau flux migratoire. «Une crise alimentaire peut provoquer un flux migratoire de l’Afrique vers l’Europe. La Turquie serait, également, touchée. L’accord céréalier est important en ce sens puisqu’il ouvre une voie vers des discussions pour une paix globale entre les deux pays», a déclaré le ministre. Il a ajouté que des produits chimiques sont aussi bloqués dans les ports de la mer Noire, exprimant la disponibilité de son pays à proposer à nouveau sa médiation pour libérer ces marchandises.

L’Ukraine est le cinquième exportateur mondial de blé, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. En juin dernier, des responsables de l’ONU ont prévenu que la guerre de la Russie contre l’Ukraine mettrait en péril la sécurité alimentaire mondiale. Sur le terrain, les frappes russes se poursuivent sur les villes ukrainiennes, notamment Mykolaïv, où le bombardement le plus violent depuis le début de la guerre a tué au moins deux habitants dimanche, selon les autorités locales. Dans la nuit de dimanche à lundi, de «puissantes explosions» ont retenti de nouveau dans cette ville du Sud, a indiqué son maire, Oleksandr Senkevych sur Telegram.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé, samedi, les forces russes de pratiquer une tactique de «terreur» par leurs bombardements sur les villes ukrainiennes, annonçant l’évacuation générale de la population de la région de Donetsk (Est).

D’autres frappes ont touché les régions de Kharkiv (Est) et Soumy (Nord-Est). Quelques bâtiments ont été endommagés dans «une série d’explosions» à Kharkiv, a annoncé le maire de la deuxième ville ukrainienne, Igor Terekhov. Samedi soir, M. Zelensky a appelé les habitants de la région de Donetsk à se conformer à l’ordre d’évacuation, pour échapper à la «terreur russe» et aux bombardements sur ce territoire de l’est du pays, largement sous contrôle de Moscou. Au moins 200 000 civils vivent encore dans les territoires de la région de Donetsk qui ne sont pas sous occupation russe, selon une estimation des autorités ukrainiennes.

Flotte russe visée

A Sébastopol, ville portuaire qui avait continué d’abriter la flotte russe de la mer Noire, après la fin de l’Union soviétique aux termes d’un accord avec Kiev, mais qui a été formellement annexée par Moscou avec le reste de la Crimée, en 2014, un drone a explosé dimanche dans la cour de l’état-major de la flotte russe, faisant six blessés, a indiqué sur Telegram le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev.«Les Ukro-nazis ont décidé de nous gâcher la Journée de la Flotte militaire russe», a écrit le gouverneur, reprenant un vocable couramment utilisé par les autorités et la propagande russe pour désigner les forces de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont démenti être à l’origine de cette attaque inédite, qualifiant les accusations russes de «provocation délibérée».

Par ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré, dimanche, n’avoir toujours pas reçu d’autorisation officielle de Moscou pour se rendre à Olenivka, en territoire occupé par les Russes dans la région de Donetsk, où une explosion dans un hangar abritant des soldats ukrainiens prisonniers a fait 50 morts et 73 blessés graves.

Samedi soir, le ministère russe de la défense avait affirmé avoir «officiellement invité» des experts de l’ONU et du CICR à se rendre sur place «dans l’intérêt d’une enquête objective». n