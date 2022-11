Par Bouzid Chalabi

Comme il fallait s’y attendre, le retrait de la Russie à l’accord de l’ONU sur les exportations de céréales des ports ukrainiens a provoqué une hausse de près de 6% sur les cours mondiaux des céréales.

En effet, avant l’ouverture de la Bourse de Chicago, le cours du blé bondissait de 5,88% à 8,8 dollars le boisseau vers 09H15 GMT dans les échanges électroniques, tandis que le maïs prenait 2,46%, à 7 dollars le boisseau. Sur Euronext, les prix du blé ont aussi augmenté de 3,6%, à 350 euros la tonne.

Cette revue à la hausse subite des prix résulte du fait, selon Sébastien Poncelet, du cabinet Agritel repris par l’Agence française de presse, « que le marché n’aime pas l’incertitude » et donc cette annonce de retrait « en remet une grosse couche, celle de l’introduction d’une prime de risque sur les cargos chargés de céréales qui empruntent le corridor maritime humanitaire sur la mer noire, en attendant d’y voir plus clair ». Toujours selon cette même source qui reprend l’approche de Edward de Saint Denis de la société de courtage Plantureux et Associés, « il est encore un peu tôt pour mesurer toutes les conséquences d’autant plus que ces tensions ne vont pas inciter les vendeurs à alimenter le marché ».

Le cas échéant c’est un triste scénario qui se profile à l’horizon, celui de voir des pays importateurs ne pouvant plus répondre aux besoins en céréales de leur population qui sont une denrée alimentaire essentielle. Dans ce même ordre d’idées, il y a lieu de savoir que l’accord passé sous l’égide de l’ONU et de la Turquie avec la Russie et l’Ukraine pour garantir les exportations ukrainiennes visait à répondre aux besoins alimentaires fondamentaux de 45 pays, dont 33 en Afrique, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ainsi l’accord céréalier, conclu en juillet dernier, avait permis l’exportation de plusieurs millions de tonnes de céréales coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit russo ukrainien le 24 février 2022.

Pour l’heure, il y a lieu de souligner qu’après un weekend incertain pour cause du retrait de la Russie dudit accord, deux cargos chargés de céréales ont pu quitté hier lundi des ports ukrainiens selon le site spécialisé Marine Traffic. S’en est suivi douze cargos qui ont levé l’ancre, précise cette source, en dépit du retrait de la Russie au programme de l’ONU. Une reprise des exportations à partir des ports alimentaires ukrainiens mais qui reste toujours tendue car aux Nations unies on craint que Moscou n’impose un blocus sur les céréales ukrainiennes après son désengagement du programme soutenu par l’ONU qui escorte les cargos à travers la mer Noire.

Rappelons enfin que la Russie a annoncé samedi dernier suspendre l’accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens en raison d’une attaque de drones sur ses navires en Crimée annexée. <

