Par Bouzid Chalabi

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) s’apprête à lancer un avis d’appel d’offres international pour l’acquisition de blé meunier livrable en septembre prochain. Si jusqu’ici aucune information n’a filtré sur le volume exact que l’OAIC cherche à acheter, il n’en demeure pas moins que cet avis d’appel d’offres a sa raison d’être.

Selon des sources concordantes, l’éclaircie intervenue ces jours-ci, suite à l’accord russo-ukrainien pour la reprise des exportations de leur production céréalière, a produit son effet en envoyant les prix à la baisse le jour même de l’accord en question il y a dix jours. Du coup, l’OAIC cherche à mettre à profit cette donne avant un retour à la hausse », a-t-on appris. Une éventualité que soutient le site spécialisé Terre-net.

Ce dernier rapporte, en effet, le risque de voir les prix flamber à nouveau. En clair pour ce site, c’est l’incertitude qui se profile à l’horizon ; la Russie ayant menacé de revenir sur l’accord permettant la reprise des exportations ukrainiennes de grains « si les freins aux exportations russes n’étaient pas rapidement levés». En somme, on comprend l’empressement de l’OAIC à vouloir conclure un contrat d’achat au plus vite. Mais il existe une autre hypothèse qui, du moins, tient la route. On nous informe que cet avis d’appels d’offres « découle du fait qu’au dernier bilan d’étape de la campagne moissons-battage actuelle qui va bientôt se clôturer, les récoltes enregistrées jusqu’ici accusent un sensible recul par rapport aux prévisions escomptées. Et donc pour combler l’écart entre ce qui était prévu et le volume réel récolté, l’alternative de l’importation s’impose ». Ce qui revient à dire que, quand bien même l’Algérie arrive à s’adapter aux fluctuations du marché mondial des céréales, des efforts en termes de productivité sont tout à fait indiqués pour arriver à assurer sa sécurité alimentaire. Dans cette perspective, le Président de la République vient de souligner, à l’occasion de sa dernière rencontre avec des représentants des médias, que « notre autosuffisance en matière de besoins de céréales du pays est à notre portée car toutes les conditions pour y arriver sont réunies». Non sans confier : « De ce fait, nous visons dans un premier temps une croissance de la production céréalière de 50 à 60 %. » Et d’avancer que « l’Algérie est en mesure de réaliser son autosuffisance en blé dur et orge » non sans préciser qu’« aucun pays au monde n’a atteint une autosuffisance complète en matière de besoins de consommation alimentaire de sa population ». Et pour finir, il a souligné que « pour atteindre cet objectif, les conditions sont réunies, notamment en termes de disponibilité de terrains et de ressources en eau. Il ne reste plus qu’à se mettre au travail ».

Sur ce dernier point, il y a lieu de savoir que les pouvoirs publics n’ont cessé, ces derniers mois, d’exhorter les agriculteurs et particulièrement les céréaliculteurs à plus d’effort dans leurs activités. Encouragés par une batterie de mesures qui leur permettent d’augmenter leur rendement.

C’est d’autant plus fort souhaité, dès lors où le pays, selon les dernières statistiques, importe pour 8 milliards de dollars de produits alimentaires dont 2/3 sont des produits de base. Et c’est 11 milliards qu’il faudra prévoir dans quelques années si, d’ici là, notre secteur de l’agriculture ne passe pas à un niveau supérieur dans sa production dans les filières stratégiques. L’enjeu est certes de taille, mais peut être surmonté pour peu qu’une réelle volonté de produire plus devienne une réalité.

Articles similaires