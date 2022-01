Les prix du blé ont progressé, celles du maïs ont reculé mardi à la mi-journée sur le marché européen, lestés par l’amélioration des conditions météorologiques pour les récoltes sud-américaines. Sur Euronext, le prix du blé tendre gagnait 1,25 euro à 267 euros la tonne sur l’échéance de mars et 1,50 euro sur celle de mai à 265 euros la tonne, pour plus de 11.000 lots échangés. Les prix du maïs étaient en baisse de 2 euros sur l’échéance de mars à 237 euros la tonne et de 1,25 euro sur celle de juin à 240,25 euros la tonne, pour environ 850 lots échangés. Dans la région, plusieurs semaines de fortes chaleurs ont affecté les rendements du soja et du maïs. «En Argentine, les pluies tant attendues sont arrivées ce week-end et devraient perdurer dans les jours à venir, mettant ainsi fin à un épisode de déficit hydrique important», a souligné le cabinet Agritel dans une note. «Au Brésil, le contraste est saisissant entre les Etats du nord, où les récoltes débutent et sont contrariées par les pluies, et les Etats du sud, encore impactés par le déficit hydrique», a ajouté Agritel.

