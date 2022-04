Par Bouzid Chalabi

Face à une flambée des prix sans pareil des cours mondiaux des céréales sous l’effet d’un brusque arrêt des exportations engendré par la crise entre l’Ukraine et la Russie, un pays comme l’Algérie, gros importateur de céréales (2e au rang mondial avec 8 millions de tonnes achetées annuellement) risque d’être fragilisé, c’est pourquoi il gagnerait à réduire au plus vite cette trop grande dépendance.

Une perspective confortée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors d’une entrevue avec des représentants de la presse nationale, diffusée vendredi dernier sur les chaînes de la Télévision et de la Radio nationales. Le chef de l’Etat a, dès l’entame de son intervention sur ce sujet, rassuré que le pays dispose d’un stock de céréales pouvant couvrir une période de huit mois. Il a fait observer toutefois que «la solution radicale pour faire face à la flambée des cours des céréales et à leur pénurie sur le marché international réside dans l’augmentation de la production nationale». Autrement dit «faire en sorte d’améliorer au plus vite les rendements à l’hectare pour au moins atteindre une moyenne nationale de 40 quintaux à l’hectare au lieu de 20 q/h actuellement. Un rapport qui ne couvre que la moitié des besoins du pays, estimés à environ 9 millions de tonnes toutes céréales primaires confondues, si l’on tient compte de la poussée démographique du pays de 85O personnes par an. C’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter notre production nationale de céréales», rappelant dans ce cadre les mesures prises par l’Etat pour encourager la production agricole, en tête desquelles l’augmentation du prix d’achat des céréales et des légumineuses auprès des agriculteurs. C’est d’autant plus nécessaire, si l’on veut booster les récoltes et par ricochet réduire progressivement le volume de nos importations, voire même devenir autosuffisant. «Un objectif à notre portée, selon les agroéconomistes», a rapporté le chef de l’Etat.

Revenant sur les mesures incitatives citées plus haut, il a avancé : «Nous serons fixés sur leur efficacité dans quelques semaines dans le sud du pays où la campagne moissons-battage 2022 a été lancée ce mois d’avril. Et au nord à la mi-juin prochain.» Toujours à propos de l’amélioration des rendements à l’hectare, le président de la République a fait remarquer à ses hôtes que «cette approche a eu une place de choix au point de devenir une instruction comme celle relative au financement des projets à hauteur de 90% au profit des agricultures versés dans les cultures stratégiques». A propos de cette démarche, il a précisé : «Elle témoigne de l’importance accordée par l’Etat à l’augmentation des niveaux de production locale qui constitue la base de la sécurité alimentaire du pays», a soutenu le président de la République.

Sur la question de la flambée des cours mondiaux des matières premières agricoles, le chef de l’Etat a évoqué les efforts consentis par l’Etat pour y faire face. A ce titre, il indiquera d’accorder l’exclusivité d’importation de ces produits aux instances publiques et d’exclure les importateurs privés. «L’objectif recherché à travers cette mesure est d’assurer aux citoyens des prix raisonnables sur les produits alimentaires à base de matières importées», a-t-il conclu, avant de passer à d’autres thèmes. <

