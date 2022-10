Par Selma Allane

Le groupe Sonatrach a annoncé hier dans un communiqué que son Datacenter a obtenu la certification internationale «Uptime Tier 3 design», devenant ainsi le premier centre de données algérien à gagner cette homologation qui le hisse aux standards internationaux.

«La certification Tier 3 est attribuée par l’Uptimate institute aux Datacentre répondant à des normes internationales pointues liées à l’amélioration des mécanismes et des processus de sécurité et de résilience exécutés au sein des centres de données en vue d’assurer leur disponibilité, qualité et sécurité», indique le communiqué.

«Après la finalisation des étapes d’audit et de développement, assurées par la Direction centrale de la numérisation et des systèmes d’information de Sonatrach, en coopération avec la Fondation d’appui et de développement de la numérisation (EADN), +l’Uptimate Institute+ a classé le Datacenter de Sonatrach, en se référant à sa dernière version, parmi les centres de données les plus sécurisés et les plus flexibles au monde», selon la même source.

«Le Datacenter de Sonatrach dispose d’une infrastructure de pointe et très performante équipée de serveurs connectés à un internet haut débit qui assure le stockage, le traitement et la fluidité des données et des applications, et offre un environnement sécurisé, minimisant les risques de failles de sécurité et les violations des systèmes d’information», souligne le communiqué.

«L’excellence qualitative des travaux de ce centre qui répond aux standards internationaux, s’inscrit dans la vision stratégique de Sonatrach d’héberger ses données et applications, ainsi que dans ses efforts de développement de programmes de transition numérique de ses différentes activités», conclut le communiqué.

Pour rappel, Uptime Institute est un consortium d’entreprises créé en 1993. Son objectif est de maximiser l’efficacité des centres de traitement de données. Il est connu pour avoir défini la notion de «Tier» pour les centres de données, largement adopté dans le monde. Il est le seul à délivrer une certification pour les Datacenter. Sa certification couvert un large champ d’activités sauf les systèmes de détection incendie et extinction, la sécurité physique d’accès au site et salles. <

