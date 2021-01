La Cour constitutionnelle a validé lundi la réélection au premier tour du président centrafricain Faustin Archange Touadéra avec 53,16% des suffrages, mais avec seulement un électeur sur trois ayant pu voter le 27 décembre en raison de l’insécurité. La juridiction suprême a rejeté tous les recours en annulation du scrutin déposés par 13 des 16 rivaux du chef de l’Etat sortant. Ceux-ci invoquaient des «fraudes massives» et l’impossibilité pour deux électeurs inscrits sur trois de voter en raison de l’insécurité dans un pays en guerre civile depuis huit ans et sous le coup d’une nouvelle offensive des plus puissants des groupes armés qui contrôlent deux tiers du pays. M. Touadéra «est proclamé réélu président de la République au premier tour de l’élection du 27 décembre 2020», a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, Danièle Darlan. La Cour a toutefois abaissé le taux de participation à 35,25%, loin des 76,31% des inscrits annoncés provisoirement le 4 janvier par l’Autorité nationale de élections (ANE) qui avait déclaré provisoirement M. Touadéra réélu.

