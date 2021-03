Par Jacky NAIDJA

Plus qu’un hommage, une reconnaissance certaine de leur métier de réalisatrices au cinéma féminin.

Un événement exceptionnel que la sortie de ce livre des «Cent grandes réalisatrices de films» qui vient faire oublier un peu la crise que vit le cinéma français, coïncidant avec la cérémonie de remise des prix des Césars 2021 il y a quelques jours.

En signant cet ouvrage dense et riche de 240 pages, à la fois historique et pédagogique, avec la préface de Julie Gayet, actrice bien connue, l’auteure fait la part belle aux réalisatrices de films en les mettant en lumière dans un guide bien ficelé et indispensable à tous les amoureux du cinéma pour leur faire redécouvrir l’histoire du septième art.

Avec ce livre, et grâce à un superbe travail laborieux de recherche historique, Véronique Le Bris, en journaliste avisée, spécialiste du cinéma et une volonté d’engagement à toute épreuve, va faire certainement modifier sensiblement et en profondeur tout l’espace où les femmes s’insèrent le mieux, celui de la réalisation dans le cinéma. En les faisant mieux connaître au grand public avec une vraie reconnaissance de leur métier dans un répertoire modèle, dont le cinéma français peut s’enorgueillir de posséder aujourd’hui. Un ouvrage où sont rassemblées comme une armée d’anges gardiens leurs cent réalisations mettant le reflet sur toutes les époques depuis que le cinéma s’est fait sa place du «muet au parlant», et particulièrement, en 1896, avec Alice Guy réalisant la Fée aux choux jusqu’à Céline Sciamma pour le Portrait de la jeune fille en feu,en 2019. C’est tout le talent de Véronique Le Bris, fondatrice de Ciné-Woman (le premier magazine féminin sur le cinéma) et cofondatrice du Prix Alice-Guy en reconnaissance à cette femme exceptionnelle qui récompense le meilleur film français de l’année réalisé par une femme. En 2020, le prix Alice-Guy a été décerné à Mounia Meddour pour son film Papicha.

Véronique Le Bris : Engagée pour le cinéma féminin, journaliste au grand parcours dans divers médias comme le magazine Première en tant que réd-cheffe et aussi auteure de Fashion & cinéma (Ed. Cahiers du cinéma) qui traite des relations des actrices avec la mode. Elle a publié également un premier livre, 50 Femmes de cinéma, aux éditions Marest.

(Paru le 4 mars 2021 aux éditions Arte et Grund, 240 pages, prix 19.95 euros)