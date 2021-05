Mobilis célèbre la fête des mères en organisant durant trois jours, du 28 au 30 Mai 2021, un jeu-concours sur les réseaux sociaux de Mobilis, sous l’hashtag #NhabekYema.

Le concours est ouvert à toute personne fan des pages officielles (Facebook, Instagram, Twitter) de Mobilis.

Les participants doivent partager leurs meilleures images en relation avec la fête des mères, sur leurs profils respectifs en mode public, en ajoutant l’hashtag #NhabekYema, et en taguant la page officielle de Mobilis, pour être éligible.

Le participant a le droit de concourir par une seule publication.

Les images partagées devront respecter les conditions suivantes :

< Une photo d’un cadeau pour la maman ;

< Une image d’un éloge dédié à la maman ;

< Une image d’un hommage dédié à la maman ;

< Une photo selfie avec la maman ;

< Une image d’un dessin significative pour la maman ;

< Autre image ou photo créative en relation avec la fête des mères.

Une sélection des quinze (15) meilleures publications ayant collecté le plus de j’aime, seront choisi et se verront offrir les récompenses suivantes :

< 05 smartphones haut de gamme ;

< 10 puces prépayées avec 10 Go internet par mois, valables 12 mois ;

Pour participer au jeu concours, il suffit de visitez les pages officielles de Mobilis sur :

< Facebook : https://www.facebook.com/MobilisOfficielle

< Twitter : https://twitter.com/ATM_Mobilis

< Instagram : https://www.instagram.com/mobilis.dz

Bonne chance à tous nos participants.

