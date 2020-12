La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé, à l’occasion de la célébration du nouvel an 2021, un plan sécuritaire pour renforcer les mesures de sécurité et de santé publiques, dans un contexte sanitaire inédit dû à la COVID-19, indique mercredi, un communiqué de la Direction. La DGSN a précisé que ce plan prévoit «le renforcement de la présence sur le terrain des formations mobilisées pour la lutte contre toute forme de crime et la protection du citoyen et de ses biens». Il comporte également «l’engagement strict des services de police en coordination avec les services compétents, à veiller à l’éxécution de l’ensemble des mesures de prévention imposées par la COVID-19, à travers le renforcement des opérations de contrôle pour faire respecter les horaires du confinement partiel à domicile dans les wilayas concernées ainsi que le protocole sanitaire au niveau des lieux publics et espaces commerciaux».

Il s’agit également de l’application des horaires de fermeture des marchés et autres commerces ainsi que l’interdiction des regroupements. La DGSN a indiqué qu’elle veille également à «assurer la fluidité du trafic routier» en coordination avec ses partenaires sécuritaires et ce par la mobilisation des unités de police routière appuyées par les hélicoptères des unités aériennes de la Sûreté nationale» à l’effet de faciliter la circulation des citoyens et de faire respecter le code de la route. Elle a rappelé, par ailleurs, le numéro vert 1548 et celui de secours 17 ainsi que l’application Allo Chorta et ses pages Facebook et Twitter mis à la disposition des citoyens. n

