Mobilis a accompagné le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), dans l’organisation des festivités nationales et officielles du nouvel an Amazigh « Amenzu n Yennayer 2971/2021», qui se sont tenues du 08 au 12 janvier dans les communes de Menâa et de Bouzerina à la wilaya de Batna.

Fête ancestrale commune à tous les peuples d’Afrique du Nord, yannayer est célébré officiellement chaque 12 janvier en Algérie depuis 2018.

La célébration de l’an berbère a connu l’organisation de plusieurs activités riches et variées, mettant en évidence la dimension culturelle, artistique et historique amazigh et montrant la richesse du patrimoine culturel immatériel.

La clôture des festivités s’est faite à Alger le 12 janvier, au centre international des conférences Abdelatif Rahal, par une cérémonie de remise du prix du président de la République de la langue et de littérature amazighes.

Mobilis entreprise citoyenne, célèbre yannayer dans sa dimension nationale, caractérisé par la richesse et la diversité de ses expressions culturelles et ses manifestations festives les plus authentiques.

Assegas Ameggaz à tous les Algériens.

