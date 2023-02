par R. HAMATOU

Ce rendez-vous incontournable, célébration de la Journée mondiale de la langue maternelle chaque année le 21 février, dans le but de promouvoir et préserver la langue maternelle, fait partie des haltes, dates et de l’agenda du Haut-commissariat à l’amazighité. Le staff et à leur tête son secrétaire général Si El Hachemi Assad feront le déplacement à la wilaya de Tlemcen, plus exactement au Centre des études andalouses, où un riche programme a été élaboré en commun avec la wilaya et ce, deux jours durant, les 21 et 22 février 2023. Un riche programme est prévu à cette occasion, occasion de rappeler l’importance que revêt la langue maternelle et son rôle dans la cohésion sociale, culturelle et sociétale dans notre pays. Contribuer à l’affinement de l’algérianité et de l’altérité, de la morale publique, à la régulation des relations et des échanges entre citoyens en toute sérénité, garantissant ainsi la sécurité publique qui est un constituant de la sécurité identitaire comme corollaire des valeurs sociales partagées, et aussi loin que nous remontons dans le temps.



Plusieurs axes de réflexions seront abordés lors de ces journées

1-Le rôle historique de l’élite et des érudits religieux dans la protection de la société et le renforcement de la référence nationale lors des campagnes de propagande de la France coloniale.

2-La contribution du système éducatif national à l’éveil de la prise de conscience, individuelle et collective, de l’identité nationale ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale en consolidant les valeurs liées à l’islam, à l’arabité et à l’amazighité. 3-Le patrimoine comme élément identitaire et historique dans un projet intégral de civilisation nationale, dans le cadre de la trilogie constitutionnelle : Islam, arabité et amazighité.

4-Le concept de défense nationale élargi aux domaines des sciences humaines et sociales en matière de décryptage des mécanismes de fabrication de procédés, relevés dans les réseaux sociaux, visant différents types de dérèglements des cadres référentiels de l’identité algérienne : territoire, histoire politique et militaire, les langues, les cultures locales, les noms individuels et collectifs, etc. 5-Les valeurs sociales, source d’inspiration, de réconciliation avec soi-même et de construction de la citoyenneté dans la paix et «le vivre-ensemble et en paix»

Pour rappel, plusieurs conférences et interventions sont au programme pendant deux jours, «l’apport de la langue maternelle», «la dimension amazigh», «l’amazighité, vecteur de cohésion sociale», «la Radio nationale et son rôle dans la promotion de la langue maternelle»… Une convention de partenariat et de collaboration est au programme pour une signature entre le Haut-commissariat à l’amazighité, d’une part, et l’université Belkaïd de Tlemcen. A cette occasion, une enseigne dans les deux langues nationales sera inaugurée à l’aéroport de Tlemcen Messali-El Hadj. n

