L’Algérie célèbre mardi la Journée nationale des donneurs de sang qui sera marquée par l’organisation de manifestations, actions de sensibilisation et cérémonies au profit des donneurs de sang à travers l’ensemble du territoire national, indique lundi l’Agence nationale du sang dans un communiqué Inscrite sous le slogan «le don de sang, un acte de générosité», cette journée a pour objectif de «lancer un appel à la solidarité nationale en sensibilisant davantage l’opinion publique quant à l’importance du don de sang volontaire et encourageant un plus grand nombre de personnes à donner régulièrement leur sang». Dans ce cadre, des manifestations, actions de sensibilisation et cérémonies honorifiques au profit des donneurs de sang seront organisées à travers l’ensemble du territoire national en collaboration avec le mouvement associatif, en particulier la Fédération algérienne des donneurs de sang et les comités locaux qui lui sont affiliés. L’Agence nationale du sang a relevé que «malgré la baisse du nombre de dons de sang durant la pandémie liée à la Covid-19, la mobilisation des donneurs de sang s’est poursuivie», ajoutant que cette action citoyenne de solidarité a permis d’assurer «un approvisionnement sûr et suffisant en produits sanguins». A ce titre, durant le premier semestre 2022, il a été enregistré, au niveau national, «un nombre de 315 047 dons de sang collectés, 72% réalisés au niveau des structures fixes de transfusion sanguine et 28% en collecte mobile», note le communiqué. La célébration de la Journée nationale des donneurs de sang a été instituée en 2006 en hommage à la date de création de la Fédération algérienne des donneurs de sang.

Articles similaires