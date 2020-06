C’est un nouveau revers pour Jean-Michel Aulas. Toujours déterminé à reprendre la saison 2019-2020 de L1, arrêtée le 30 avril dernier, le président de l’Olympique Lyonnais a été désapprouvé vendredi soir par Aleksander Ceferin. Dans un mail, que s’est procuré L’Equipe, le président de l’UEFA lui répond sur la fameuse date butoir de la saison en cours que le patron des Gones souhaiterait voir étendue. Mais pour le dirigeant slovène, il ne sera pas question de jouer des matches de la saison actuelle au-delà de 3 août.

«La date limite suggérée du 3 août 2020 pour que les associations nationales fournissent à l’UEFA la liste des clubs qui participeraient aux compétitions interclubs de l’UEFA la saison prochaine a été communiquée aux 55 associations membres de l’UEFA il y a plusieurs semaines et a été validée unanimement par tout le board. Nous ne pouvons donc pas la modifier à ce stade et nous espérons qu’elle sera officiellement confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin», a notamment écrit Aleksander Ceferin.

Le président de l’UEFA reste donc ferme. La cause ? Terminer la Ligue des champions et la Ligue Europa version 2019-2020 courant août dans les meilleures dispositions. Une compétition que disputera l’Olympique Lyonnais : en effet, les joueurs de Rudi Garcia doivent jouer leur huitième de finale retour de C1 contre la Juventus (ndlr : victoire 1-0, à l’aller). L’OL devra aussi jouer la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG cet été. Ce seront les deux seules compétitions que Lyon devrait jouer début août : car pour reprendre la saison 2019-2020 de L1, cela se complique encore davantage.

