Depuis plusieurs jours, le monde du football retient son souffle. La légende brésilienne, Pelé, est hospitalisée pour une infection respiratoire. Plusieurs rumeurs circulent sur son état de santé, on fait le point pour vous.

En pleine Coupe du monde, c’est une nouvelle qui secoue le monde du ballon rond. Depuis plusieurs jours, Pelé est hospitalisé pour une infection respiratoire. Son état de santé est une question sur toutes les lèvres et de nombreuses rumeurs ont circulé. Voici ce que l’on sait vraiment autour de la santé du « Roi Pelé ».



Où et depuis quand il est hospitalisé ?

L’ancien footballeur se situe à l’hôpital Albert Einstein, à Sao Paulo, au Brésil, où il est pris en charge depuis le jeudi 1er décembre. Il s’est voulu lui-même très vite rassurant sur son compte Instagram, en évoquant une simple « visite mensuelle ».



Quel état de santé ?

La légende brésilienne est dans un état « stable » selon ses médecins. Ce samedi 2 décembre, des rumeurs comme quoi il ne répond plus à ses traitements ont circulé, envoyant le Brésilien jusqu’aux soins palliatifs (des soins destinés aux personnes en fin de vie).

Le corps médical autour de Pelé a tenu à démentir cette fausse information, en précisant qu’il « réagit convenablement aux soins prodigués pour traiter son infection respiratoire, sans aucune dégradation au cours des dernières 24 heures ». Pelé suit un traitement « par des antibiotiques » et non par chimiothérapie, autre fausse information circulant sur les réseaux sociaux.



Quelles réactions sur son état de santé ?

Lorsque la fausse nouvelle des soins palliatifs a fait grand bruit, le monde du ballon rond s’est empressé de réagir. À commencer par Kylian Mbappé, qui sur Twitter a posté le message :

« Pray for the King » (« Priez pour le roi »). La Coupe du monde au Qatar s’est aussi mobilisée, notamment avec un spectacle de drones dans le ciel de Doha, formant le maillot numéro 10 brésilien, iconique de Pelé. Des photos de lui ont également illuminé les tours de la ville.

En 2021 déjà, c’est la fille de Pelé qui avait dû démentir des informations circulant sur une potentielle rechute de l’état de santé de son père, lorsque les fans s’étaient émus d’apprendre une fausse nouvelle.

Articles similaires