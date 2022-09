Rafael Nadal a été éliminé dès les huitièmes de finale de l’US Open, lundi. Tombé face à l’Américain Frances Tiafoe, Rafael Nadal peut encore remonter à la première place du classement ATP. Comme Casper Ruud et Carlos Alcaraz. Qui sera sur le trône lundi prochain? Voici les différents cas de figure qui propulseraient l’un des trois tout en haut de la hiérarchie mondiale.

Il ne tient plus son destin entre ses mains. Mais Rafael Nadal reste un potentiel numéro 1 mondial. Lundi, l’Espagnol a été éliminé en quatre manches par Frances Tiafoe. Il peut néanmoins toujours décrocher la timbale et revenir au sommet. Mais pour ceci, une question sine qua none : que Casper Ruud et Carlos Alcaraz n’atteignent pas la finale. Si l’un des deux s’y hisse, c’en sera fini de l’hypothèse «Nadal numéro 1».

Carlos Alcaraz ou Casper Ruud seront sur le trône du tennis mondial s’ils remportent l’US Open. Ou s’ils perdent en finale, mais à condition qu’ils ne s’y affrontent pas. Si la finale opposait les deux hommes, le vainqueur serait numéro 1 au classement ATP à l’issue de celle-ci.

