Une grande manifestation sera organisée samedi prochain à Madrid contre la nouvelle position «honteuse» du gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sanchez sur la question sahraouie, a indiqué le militant politique espagnol Fernando Pereta. Ce dernier a souligné que la société civile, la classe politique et les organisations syndicales en Espagne, «sont pleinement conscientes de l’ampleur du complot ourdi contre la juste cause sahraouie». Les Espagnols ont manifesté mardi contre la nouvelle position du gouvernement Sanchez concernant la question du Sahara occidental. Les manifestants sont sortis dans plusieurs villes, dont Séville, Saragosse et Malaga, brandissant les drapeaux sahraouis et exprimant leur soutien au peuple sahraoui et à son juste combat pour la liberté et l’indépendance, et leur rejet de la décision de Madrid d’abandonner sa position traditionnelle de neutralité, et de soutenir le soi-disant «plan d’autonomie» proposé par l’occupant marocain. Les manifestants ont appelé au respect de la légalité internationale, des résolutions des Nations unies et à la reconnaissance officielle des responsabilités historiques de l’Etat espagnol dans le conflit du Sahara occidental. n

Articles similaires