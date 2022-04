La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) a décidé de relever les pensions des retraités affiliés, et ce, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant revalorisation des pensions des retraités au titre des exercices 2021 et 2022, a indiqué mardi un communiqué de la Caisse.

La Casnos a décidé, selon la même source, «des augmentations aux profit des retraités affiliés à la Caisse, et ce, conformément aux instructions du président de la République portant revalorisation des pensions des retraités au titre des exercices 2021 et 2022, applicables comme suit:

Augmentation de 10% pour les retraités percevant une pension inférieure ou équivalant à 15.000 DA.

Augmentation de 5% pour les pensions comprises entre 15.000 DA et 20.000 DA.

Augmentation de 3% pour les pensions comprises entre 20.000 DA et 43.000 DA.

Augmentation de 2% pour les pensions de plus de 43.000 DA.

La Casnos invite ses affiliés ayant atteint l’âge de la retraite à soumettre, en ligne, la demande de pension de retraite en vue de bénéficier du nouveau service électronique «E-RETRAITE» dédié aux demandes électroniques de pensions de retraite via l’espace «Damancom».

Ce service permettra aux affiliés de demander leur pensions de retraite et de suivre leur dossier sans se déplacer aux structures de la Caisse, a précisé le communiqué, soulignant que ce nouveau service est disponible 7j/7 et 24h/24.