La compagnie d’assurances “Cash assurances” a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 16 milliards DA pour l’année 2021, soit une progression de 15% par rapport à l’année précédente, a indiqué mercredi à Oran sa présidente-directrice générale (Pdg).

“Nous avons clôturé l’année dernière avec une bonne performance, un chiffre d’affaires de 16,23 milliards de DA, soit une progression de 15% par rapport à l’année 2020”, a déclaré à l’APS Widad Belhouchet, en marge d’un séminaire sur la “gestion des risques et l’Assurance”, organisé par “Cash assurances”.

“Cash assurance se porte bien aujourd’hui, après deux années marquées par la pandémie de Covid-19 qui a chamboulé le secteur des assurances dans le monde”, a-t-elle affirmé, soulignant “une période qui nous a permis d’identifier d’autres risques à prendre en charge par les assurances”. “Actuellement, nous sommes dans une logique de diversification du produit à la lumière du baromètre des risques identifiés à l’échelle mondiale”, a encore déclaré la même responsable, faisant savoir que sa compagnie mène des discussions avec des partenaires pour la mise en place de nouveaux produits dédiés principalement aux risques émergents comme les pandémies et les changements climatiques.

Lors de ce séminaire, plusieurs communications ont été animées abordant différents risques dont font face les entreprises et particulièrement leur gestion.

A ce tire, le chef de division des opérations techniques Mehdi Chellouche, a abordé dans sa communication, le baromètre des risques auxquels font face les entreprise actuellement à l’échelle mondiale, soulignant que “la gestion des risques représente un axe très important dans les stratégies des entreprises dans le monde entier, d’où l’importance de sensibiliser le monde de l’entreprise chez nous sur la gestion des risques qu’elle peuvent encourir, des risques parfois ignorés et même négligés”.

Selon ce baromètre de 2021 défini par Allianz, les cybers risques viennent en pôle position suivi de l’interruption d’activité, des catastrophes naturelles, des pandémies, des changements climatiques, des incidents et des explosions, entre autres.

Ce baromètre est une enquête réalisée par Allianz dans 89 pays ciblant 2.650 responsables (Dg, Pdg, directeurs et hauts cadres d’entreprises) dans 22 secteurs différents, a-t-on noté. De leurs côtés, le directeur incendies et risques annexes et le directeur commercial et animation réseau à Cash Assurances, Djamel-Eddine Djebbara et Adlane Haddouche ont mis l’accent sur les assurances des risques d’exploitation et des transports.

Cette rencontre régionale, qui a regroupé plus de 200 chefs d’entreprises de la région Ouest du pays, s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs économiques dans chacune des étapes qui caractérisent le processus d’Identification, d’évaluation et de gestion des risques qu’ils encourent.

A sa création, Cash Assurances avait la vocation de se spécialiser dans la gestion des assurances des risques liés aux activités hydrocarbures, mais elle a bien vite évolué pour gagner le statut d’une compagnie d’assurances à part entière, à l’instar des autres compagnies du secteur.